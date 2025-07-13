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Kocaeli İtfaiyesi vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, en büyük önlemin vatandaşlar tarafından gösterilecek dikkat ve hassasiyet olduğunu vurguladı.

Kocaeli İtfaiyesi vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı

13 Temmuz 2025 Pazar 10:57

 KOCAELİ İTFAİYESİ’NDEN YANGIN UYARISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgârlar ve düşen nem oranlarına bağlı olarak oluşabilecek orman yangınları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Büyükşehir İtfaiyesi, yangın riskine karşı önleyici tedbirler ile 24 saat esaslı görev yaparken, en büyük önlemin vatandaşlar tarafından gösterilecek dikkat ve hassasiyet olduğunu vurguladı.

 

ORMAN YANGIN RİSKİ CİDDİ SEVİYEYE ULAŞTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riskinin ciddi seviyelere ulaştığını belirten Kocaeli İtfaiyesi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi adına başta anız ve bahçe temizliği amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, çöp ve sigara izmaritlerinin ormanlık alanlara ya da yol kenarlarına atılmaması konusunda da uyarı yapıldı.

 

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE BİLGİ VERİLMELİ

İtfaiye yetkilileri, tarım arazilerinde çalışan iş makinelerinin yanında mutlaka yangın söndürme tüpü ve su tankeri bulundurulması gerektiğini, ormanlık alanlarda yasaklanan bölgelere girilmemesi ve izin verilen alanlar dışında piknik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir duman veya ateş görülmesi durumunda ise derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi istendi. Orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin önlem almak olduğu belirtilirken toplumsal farkındalık ve iş birliğinin hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı.

(Ömer İLGEÇ)

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