Kocaeli Stadı da Süper Lig’e hazırlanıyor

HEM TAKIM HEM ŞEHİR HAZIRLANIYOR

Kullandığı araçla bölgede inceleme yapan ve Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban’dan bilgi alan Başkan Büyükakın, Süper Lig kriterlerine göre stadyumun misafir otopark ihtiyacı doğduğunu ve bunu yerine getirmek için hızlıca çalışmalara başladıklarını kaydetti. Stada ulaşımı kolaylaştıran yeni bulvarı tamamladıktan sonra taraftarlar için bir yandan da tramvay inşaatının sürdüğünü belirten Başkan Büyükakın, 16 yıl sonra yeniden Süper Lig’e dönmenin heyecanı hakkında şunları söyledi:

BÜYÜKAKIN’DAN YAKIN TAKİP

“Süper Lig’e dönmek şehirde bambaşka bir etki yaratacak. Süper Lig’de olmak şehir için başka bir anlam taşıyor. Bir taraftan takım, diğer taraftan da şehir olarak hazırlık yapıyoruz. Süper Lig’in kendine göre kriterleri var. İstenen şartlar var. Misafir takım ve taraftarları için bazı düzenlemeler, ilave park alanları oluşturmak gerekiyor. Bir yandan takımımız Süper Lig’e hazırlanırken, bir yanda da bizler bu hazırlıkları tamamlıyoruz. İnşallah 16 yıllık hasrete son verirken, şehir olarak güzel bir başlangıç yapmış olacağız”.



(Erkan ERENLER)