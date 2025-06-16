Kocaeli Ticaret Odası, Gürsoy Mühendislik ile protokol imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerine ayrıcalıklar sağlayan indirim protokollerine Oğuzhan Gürsoy/ Gürsoy Mühendislik ile devam etti. Oda üyelerine ve birinci dereceden yakınlarına; plankote, vaziyet planı, temel üstü vizesi, bina- havuz- duvar tespit krokileri, arazi yer gösterme uygulamaları, kullanım haritaları, tarım ve orman tespit harita hizmetlerinde liste fiyatı üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlayan protokolü Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile Gürsoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Gürsoy imzaladı.