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Kocaeli Ticaret Odası, Gürsoy Mühendislik ile protokol imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerine ayrıcalıklar sağlayan indirim protokollerine Oğuzhan Gürsoy/ Gürsoy Mühendislik ile devam etti. Oda üyelerine ve birinci dereceden yakınlarına; plankote, vaziyet planı, temel üstü vizesi, bina- havuz- duvar tespit krokileri, arazi yer gösterme uygulamaları, kullanım haritaları, tarım ve orman tespit harita hizmetlerinde liste fiyatı üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlayan protokolü Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile Gürsoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Gürsoy imzaladı.

Kocaeli Ticaret Odası, Gürsoy Mühendislik ile protokol imzaladı

16 Haziran 2025 Pazartesi 09:34

 1 YIL SÜREYLE YÜZDE 25 İNDİRİM  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dilerken, Oğuzhan Gürsoy protokolün kapsamı ile ilgili bilgi vererek, “Protokol, Odamız üyelerine ve birinci dereceden yakınlarına; plankote, vaziyet planı, temel üstü vizesi, bina- havuz- duvar tespit krokileri, arazi yer gösterme uygulamaları, kullanım haritaları, tarım ve orman tespit harita hizmetlerinde liste fiyatı üzerinden, 1 yıl süreyle yüzde 25 oranında indirim sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi. Detaylı bilgi için: 0262 324 30 63

(Erkan ERENLER)

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