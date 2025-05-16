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Kocaeli'de kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında, büyükbaş hayvanlar 130 bin TL'den 220 bin TL'ye, küçükbaş hayvanlar ise 23 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Kocaeli'de kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

16 Mayıs 2025 Cuma 11:06

 Derince'de Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurulan hayvan pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen besicileri ve alıcıları buluşturdu. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken, hem hayvanların kalitesi hem de fiyatlar dikkat çekiyor. Dağ ve yaylalarda doğal ortamda beslenen hayvanlar, vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir kurbanlık seçenekleri sunuyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama olarak 130 bin TL ile 220 bin TL arasında, küçükbaş hayvanların fiyatları ise 23-24 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. 
 Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy kasabasından gelen Ünal Solmaz, 20 yıldır Derince Hayvan Pazarı'na geldiğini belirtti. Müşteri memnuniyeti sayesinde bu işi bırakmadığını dile getiren Solmaz, "Hayvanlarımızı bir yıl öncesinden dağda otlatıyoruz, son 6 ayda ise kuru besiye alıyoruz. Kekik otu gibi doğal bitkilerle beslenen hayvanlarımızın eti çok lezzetli oluyor. Bu yıl 27 büyükbaş hayvan getirdim. Fiyatlarımız 130 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Bütçeye göre 4 ila 7 hisseli hayvanlarımız mevcut. A6 numaralı alandayız, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. 
 Van'dan gelen Metin Demir ise 20 yıldır kurbanlık işiyle uğraştığını belirterek, "Hayvanlarımız Van yaylalarında otluyor, bu da etin tadına yansıyor. Canlı ağırlıkları 95 ile 100 kilo arasında değişiyor. Bu yıl yaklaşık 120 küçükbaş hayvan getirdik. Fiyatlar 23-24 bin TL'den başlıyor, 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu. 
  
 "Ortalama hisse fiyatı 30 bin TL civarında" 
 Besicilik yapan Servet Senen de, kurbanlıkların sağlık kontrollerinden geçtiklerini aktardı. Senen, "Hayvanlarımız veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek pazara getiriliyor. En ufak bir sağlık sorunu olan hayvan zaten kurban olmaz, buraya getirilmez. Ortalama hisse fiyatı 30 bin TL civarında. 5 kişilik büyükbaş hayvanlar 150 bin TL, 7 kişilikler ise 210-220 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı. 


İHA
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