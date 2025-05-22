GELECEĞİN ÇÖZÜMLERİ TARTIŞILDI

Kocaeli’nin girişimcilik ve inovasyon kapasitesini artırmak amacıyla “Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi” kurmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) aldığı fizibilite desteği ile kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bu rapora temel oluşturmak, merkezin vizyonunu şekillendirmek, geleceğe yönelik planlamalar yapmak için paydaşlar ve deneyimli aktörlerin katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda katılımcılarla birlikte fikirler üretilirken ilham verici bilgiler paylaşıldı ve geleceğin çözümleri tartışıldı.

PAYDAŞLARIN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Paydaşların; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyi gibi kurumların olduğu çalıştaya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Ventures&Mentors League kurucusu Ufuk Batum, H2O Investment kurucu ortağı Dr. İbrahim Elbaşı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, akademisyenler ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜKŞEHRİDİR”

Toplam 4 oturumun gerçekleştirildiği Girişimcilik ve İnovasyon Çalıştayı’nın ilk oturumunda Ventures&Mentors League kurucusu Ufuk Batum, çalıştayın teknik sunumunu gerçekleştirdi. Çalıştaya anahtar konuşmacı olarak katılan H2O Investment kurucu ortağı Dr. İbrahim Elbaşı girişimcilik, inovasyon, stratejik yönetim ve entelektüel sermaye üzerine bir sunum yaptı. Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Girişimcilik kavramı içerisinde bizler Kocaeli’nde büyük projelere imza atıyoruz. Marmara Denizi’nin başladığı Kocaeli, Türkiye’nin üçüncü büyükşehridir. Başkanımızın liderliğinde yeniliği ve farkındalık projelerini ortaya çıkartan bir belediyecilik kavramı içerisinde hareket ediyoruz” dedi.

“BU ÇALIŞTAY BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

Baraçlı konuşmasının devamında, “Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması ile ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Bu bizi farklı bir şekilde heyecanlandırıyor. Tabi dünyanın birçok ülkesinde farklı şehir projeleri var. Burada hep karlılık odaklı bir anlayışla girişimcilik merkezi kavramını düşünürken, şehir laboratuvarını veya şehir mükemmeliyet merkezini kurma fırsatını da oluşturabiliriz. Belki şehir teknoloji transfer merkezi gibi farklı projeleri üretme şansına sahip olabiliriz. Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılamak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misyonunda var. Vatandaşın düşünemediğini düşünen bir yönetim kavramını ortaya koymamız gerekiyor. Küçük adımlarla hedeflere varabilmek için Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi şehrimiz adına önemli bir kavramı ortaya çıkartmış olacak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Stratejik Yol Haritası - Merkezin Rolü ve Öncelikleri, Eylem Planı - Kurumsal Sorumluluklar ve Uygulama Adımları ile Çalıştay Değerlendirme Oturumları gerçekleştirildi.



(Ömer İLGEÇ)