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Kocaeli’nde üst geçitler yeşile büründü

Dev Kocaelispor bayrağını Osmangazi Köprüsü’ne ve İstanbul Boğazı’na asarak Süper Lig coşkusunu taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, şehrin sembol yapılarından olan üst geçitleri de yeşil renkle aydınlattı.

Kocaeli'nde üst geçitler yeşile büründü

14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:37

 ŞAMPİYONUN RENKLERİ ÜST GEÇİTLERDE

Kocaeli’nde önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez Kocaelispor’un şampiyonluğu için yeşil ışıkla aydınlatıldı. Kocaelispor’a koşulsuz destek sunan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleşen şampiyonluk kutlamaları öncesinde kentte bulunan modern üst geçitlerin ışıklandırmalarını yeşile büründürdü. Şehre ayrı bir güzellik katan yeşil ışıklandırmalar vatandaşların beğenisini kazandı. Büyükşehir ekipleri bir süre önce de, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla dev Kocaelispor bayrağını Osmangazi Köprüsü’ne ve İstanbul Boğazı’na asarak taraftarların isteğini yerine getirmişti.

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