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Kocaeli’nin yeni alev savaşçıları hazır kıta

Yeni personel ile gücüne güç katan Büyükşehir İtfaiyesi, yeni personeli eğitimlerle görevlere en hazır şekilde hazırlıyor.

Kocaeli'nin yeni alev savaşçıları hazır kıta

11 Mayıs 2025 Pazar 09:55

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayan 96 yeni itfaiye personeli, zorlu görevler için hazır kıta bekliyor. Mesleki yeterliliklerini arttırmak için eğitimlere tabi tutulan yeni personeller, görevlerine dört elle sarılıyor.

 

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER

Gerçekleştirdiği müdahale, eğitim ve denetim hizmetleri ile vatandaşın 7/24 yanında olan Kocaeli İtfaiyesi, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bünyesine 96 yeni personel dahil ederek gücüne güç katan Büyükşehir İtfaiyesi, yeni personelin eğitimlerini sürdürüyor. Yeni personele verilen teorik ve pratik eğitimlerle müdahale bilinci kazandırmak, acil durumlara karşı hazırlık ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması hedefleniyor.

 

YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri, göreve yeni başlayan 96 itfaiye personeline yangına müdahale teknikleri, trafik kazalarında teknik kurtarma, çökmüş yapılarda arama kurtarma eğitimi, asansörden teknik kurtarma, yüksek açı kurtarma, ilk yardım eğitimi ve kimyasal olaylara müdahale eğitimleri verildi. Ayrıca personeller, özel oluşturulan eğitim pist ve parkurunda itfaiye araçları ile güvenli sürüş, olay yerine intikal ve tabyalama, pompa sistemleri ve kullanım esasları başta olmak üzere çeşitli konularda teorik ve pratik bilgiler aldı.

(Erkan ERENLER)

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