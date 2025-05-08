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Kocaelispor tesisleri için ihaleye çıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor için Körfez Sevindikli Mahallesi’nde yapacağı dev tesisin ihalesini 8 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirecek.

Kocaelispor tesisleri için ihaleye çıkılıyor

08 Mayıs 2025 Perşembe 10:07

 Büyükşehir Belediyesi, 16 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig’e çıkan Kocaelispor için yeni tesis çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda Körfez İlçesi Sevindikli Mahallesi’nde 75 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan tesisin ihalesi 8 Mayıs Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek.

 

İHALE 8 MAYIS’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente büyük bir sevinç yaşatarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’a dev bir tesis kazandırıyor. Kocaelispor’un tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan 5 yıldızlı spor kompleksi Körfez İlçesi Sevindikli Mahallesi’nde inşa edilecek. 75 dönümlük arazi üzerine yapılacak tesis için EKAP üzerinden ihale duyurusu yapıldı. İhale 8 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda açık usul ihale yöntemiyle yapılacak.

 

DEV TESİSTE YOK YOK

Kocaelispor için planlanan tesis içerisinde 74 bin 500 metrekarelik alanın 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, geri kalan 59 bin 200 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Yeni tesis içerisinde 7 futbol sahası, otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alacak. Büyükşehir, ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından sonra 10 gün içerisinde yer teslimini yapacak. Proje için belirlenen yapım süresi ise 365 gün olarak belirtildi.

(Erkan ERENLER)

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