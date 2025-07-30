banner1179
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Komek Sepeti, yaz finaline renk kattı

Büyükşehir Belediyesi’nin yaygın eğitim markası KO-MEK tarafından düzenlenen “KOMEK’le Eğlen Öğren” yaz etkinlikleri, Kocaeli’nin dört bir yanında gerçekleştirilen final programlarıyla sona erdi. Bu buluşmaların en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Komek Sepeti üreticilerinin açtığı stantlar oldu. Toplam 66 üretici, el emeği göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Komek Sepeti, yaz finaline renk kattı

30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:41

 KADIN EMEĞİ SAHNEYE ÇIKTI

Yaz dönemi boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğlenceli ve öğretici faaliyetlerin gerçekleştirildiği KO-MEK final etkinliklerinde, Komek Sepeti stantları büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları özgün ve kaliteli ürünler; takıdan dekoratif eşyalara, geleneksel sanatlardan aromatik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sergilendi. Bu ürünler, sadece satış başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın emeğinin görünürlüğünü artırmasıyla da dikkat çekti. KO-MEK kursiyeri kadınlar başta olmak üzere pek çok yerel üretici, bu etkinlik sayesinde el emeğini ekonomik değere dönüştürme fırsatı yakaladı.

 

KOMEK SEPETİ’NE YOĞUN İLGİ

KO-MEK yaz kurslarının final programları Gebze ve Körfez’de başlayıp, İzmit ve Gölcük’te sona erdi. Etkinlikler kapsamında atölyeler, eğlence alanları ve Komek Sepeti stantları, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Stantlarda ziyaretçiler ile kursiyerler arasında, el emeği hediyeliklerin yapım süreci ve KO-MEK sayesinde elde edilen kişisel gelişim üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

 

SOSYAL GİRİŞİM, TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Komeksepeti.com yalnızca bir e-ticaret platformu değil, aynı zamanda bir dayanışma ağı. Sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen projelerden biri olan “1+1 = Mutluluk” kampanyası sayesinde satın alınan her ürünün bir benzeri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem üretici kazanıyor hem de toplumsal dayanışma ruhu güçleniyor.

 

MİLLİ İRADE MEYDANI’NA YENİ MAĞAZA GELİYOR

Gelenekten ilham alan modern dokunuşlarla büyümeye devam eden Komek Sepeti, dijital ortamdan çıkarak fiziksel mağazalara da adım attı. Ormanya ve Darıca’da açılan mağazalara, kısa bir süre sonra Milli İrade Meydanı’nda açılacak “Komek Sepeti Meydan Store” da eklenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kurulan bu mağazalar sayesinde yerel üreticiler, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma imkânı bulacak. Böylece kadın girişimciler çoğalarak, toplumda daha aktif bir rol üstlenecek.

 

KO-MEK SEPETİ NEDİR?

Komeksepeti.com, KO-MEK’in sadece eğitimle sınırlı kalmayan sosyal girişimci vizyonunun dijital vitrinidir. 2020 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurulan platform, özellikle kadınların evde ürettikleri el emeği ürünleri internet üzerinden satışa sunmalarına olanak tanıyor. Bunun yanı sıra, belediyenin düzenlediği çeşitli etkinliklerde stant açma fırsatı da sağlanarak, kadın üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşması destekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından üreticilere kapılarını açan Komek Sepeti, kadın istihdamını destekleyen yapısıyla örnek bir sosyal girişim modeli sunuyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir orman yangınlarına karşı farkındalığı artırıyor Büyükşehir orman yangınlarına karşı farkındalığı...
Gonca’da bireyler “Ben de varım” diyor Gonca’da bireyler “Ben de varım” diyor
Başkan Büyükakın’a YRP ziyareti Başkan Büyükakın’a YRP ziyareti
İzmit'in yeni Bilgievi Kuruçeşme'ye açıldı İzmit'in yeni Bilgievi Kuruçeşme'ye açıldı
Hayır Lokması ile Manevi Paylaşımın Gücü Hayır Lokması ile Manevi Paylaşımın Gücü
Sahillerde acıya aman vermediler Sahillerde acıya aman vermediler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir orman yangınlarına karşı farkındalığı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında ülkemizde artış gösteren orman yangınlarına dikkat çekmek...

Haberi Oku