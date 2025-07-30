Komek Sepeti, yaz finaline renk kattı

Büyükşehir Belediyesi’nin yaygın eğitim markası KO-MEK tarafından düzenlenen “KOMEK’le Eğlen Öğren” yaz etkinlikleri, Kocaeli’nin dört bir yanında gerçekleştirilen final programlarıyla sona erdi. Bu buluşmaların en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Komek Sepeti üreticilerinin açtığı stantlar oldu. Toplam 66 üretici, el emeği göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

KADIN EMEĞİ SAHNEYE ÇIKTI

Yaz dönemi boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğlenceli ve öğretici faaliyetlerin gerçekleştirildiği KO-MEK final etkinliklerinde, Komek Sepeti stantları büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları özgün ve kaliteli ürünler; takıdan dekoratif eşyalara, geleneksel sanatlardan aromatik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sergilendi. Bu ürünler, sadece satış başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın emeğinin görünürlüğünü artırmasıyla da dikkat çekti. KO-MEK kursiyeri kadınlar başta olmak üzere pek çok yerel üretici, bu etkinlik sayesinde el emeğini ekonomik değere dönüştürme fırsatı yakaladı.

KOMEK SEPETİ’NE YOĞUN İLGİ

KO-MEK yaz kurslarının final programları Gebze ve Körfez’de başlayıp, İzmit ve Gölcük’te sona erdi. Etkinlikler kapsamında atölyeler, eğlence alanları ve Komek Sepeti stantları, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Stantlarda ziyaretçiler ile kursiyerler arasında, el emeği hediyeliklerin yapım süreci ve KO-MEK sayesinde elde edilen kişisel gelişim üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

SOSYAL GİRİŞİM, TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Komeksepeti.com yalnızca bir e-ticaret platformu değil, aynı zamanda bir dayanışma ağı. Sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen projelerden biri olan “1+1 = Mutluluk” kampanyası sayesinde satın alınan her ürünün bir benzeri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem üretici kazanıyor hem de toplumsal dayanışma ruhu güçleniyor.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NA YENİ MAĞAZA GELİYOR

Gelenekten ilham alan modern dokunuşlarla büyümeye devam eden Komek Sepeti, dijital ortamdan çıkarak fiziksel mağazalara da adım attı. Ormanya ve Darıca’da açılan mağazalara, kısa bir süre sonra Milli İrade Meydanı’nda açılacak “Komek Sepeti Meydan Store” da eklenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kurulan bu mağazalar sayesinde yerel üreticiler, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma imkânı bulacak. Böylece kadın girişimciler çoğalarak, toplumda daha aktif bir rol üstlenecek.

KO-MEK SEPETİ NEDİR?

Komeksepeti.com, KO-MEK’in sadece eğitimle sınırlı kalmayan sosyal girişimci vizyonunun dijital vitrinidir. 2020 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurulan platform, özellikle kadınların evde ürettikleri el emeği ürünleri internet üzerinden satışa sunmalarına olanak tanıyor. Bunun yanı sıra, belediyenin düzenlediği çeşitli etkinliklerde stant açma fırsatı da sağlanarak, kadın üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşması destekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından üreticilere kapılarını açan Komek Sepeti, kadın istihdamını destekleyen yapısıyla örnek bir sosyal girişim modeli sunuyor.



(Erkan ERENLER)