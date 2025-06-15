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KOMEK'den Ev Becerileri Atölyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), yepyeni bir projeyle 9-16 yaş arası gençlere günlük yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyor. “Ev Becerileri Atölyesi” 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

KOMEK'den Ev Becerileri Atölyesi

15 Haziran 2025 Pazar 09:29

 PRATİK BECERİLER, SOSYAL GELİŞİMLE BULUŞUYOR

KO-MEK’in “halk üniversitesi” anlayışıyla hazırladığı bu atölyede gençler, mutfak, giyim, kişisel bakım, takı yapımı, el sanatları ve geri dönüşüm gibi farklı alanlarda eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca bu atölye gençlere aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı da sunacak. Atölye, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlarken, hayatları boyunca kullanabilecekleri becerileri de kazandırmayı amaçlıyor.

 

EĞİTİMLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

30 Haziran Pazartesi günü başlayacak atölye çalışmaları 25 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Eğitimler hafta içi her gün 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Grup çalışmaları, oyunlar ve etkileşimli aktivitelerle desteklenen program, öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı kılacak. Başvurular, www.komek.org adresi üzerinden online olarak yapılacak. Yaş gruplarına göre pedagojik olarak uygun sınıflar oluşturulacak.

 

KATILAN HER KURSİYERE KATILIM BELGESİ

Ev Becerileri Atölyesi, gençlerin pratik beceriler kazanmasının yanı sıra özgüvenlerini artırmalarını, aileleriyle birlikte üretmenin keyfini yaşamalarını ve hayata daha donanımlı adım atmalarını sağlıyor. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

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