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Konforlu ulaşım için adım adım bakım

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yürüyen merdivenlerin aylık bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bakım ve onarım işlemleri, üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerin güvenli ve konforlu kullanımını sağlamak amacıyla titizlikle gerçekleştiriliyor.

Konforlu ulaşım için adım adım bakım

19 Haziran 2025 Perşembe 09:55

 KONFORLU ULAŞIM İÇİN PERİYODİK BAKIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konforlu yaşam hedefleri doğrultusunda şehirdeki üst geçitlerde yer alan yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, köprü ve üst geçitlerde bulunan 10 noktadaki yürüyen merdivenlerin Haziran ayı bakımı devam ediyor.

 

ULAŞIMI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KOLAYLAŞTIRIYOR

Yürüyen merdiven ve asansörler özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların günlük yaşamındaki ulaşım konforunu artırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin sorunsuz işlemesi için bakım çalışmalarına büyük önem veriyor. Verilen hizmet ile kent içi ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

 

UZMAN EKİPLER ÖNCÜLÜĞÜNDE

Bakım ve onarım çalışmaları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, Kocaeli genelindeki tüm üst geçitlerdeki yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarını düzenli olarak yapıyor.

 

ÇALIŞMA AKŞAM SAATLERİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Bakım çalışmaları kapsamında; Necmettin Erbakan Köprüsü, Turgut Özal Köprüsü, Adnan Menderes Köprüsü, Mimar Sinan Köprüsü, KOÜ Umuttepe Köprüsü, Umuttepe Hastane, Çayırova Köprüsü, Malkoçoğlu Mehmet Bey Köprüsü, Bilim Merkezi ve Seka Kâğıt Müzesi bölgesindeki yürüyen merdivenlerde bakım gerçekleştiriliyor. Sıklıkla yoğunluğun az olduğu akşam saatlerinde yapılan bakım çalışmaları ile vatandaşların mağdur edilmemesi hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

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