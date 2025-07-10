Körfez Sipahiler’de 2 kilometrelik yol yenilendi

ULAŞIMA KONFOR GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde altyapı ve üstyapı hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Sipahiler Mahallesi’nde 2 kilometrelik yol yenilenerek bölge halkının ulaşımı daha konforlu hale getirildi.

4 BİN 230 TON BİNDER ASFALT SERİLDİ

Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Yol yapım sürecinde toplam 4 bin 230 ton binder asfalt ve 6 bin 500 ton PMT serimi uygulandı.

YOL DAYANIKLILIĞI ARTTIRILDI

Zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte köy yolunun dayanıklılığı artırıldı. Gerçekleştirilen bu önemli hizmet sayesinde yenilenen Sipahiler Mahallesi’nin yol bağlantısı yeniden hizmete açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



(Erkan ERENLER)