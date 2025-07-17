Körfez Spor Tesisi ihalesi yeniden yapıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Süper Lig’e çıkan şampiyon Kocaelispor için inşa edeceği “Körfez Spor Tesisi” yeniden ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 724 milyon 556 bin TL olarak belirlenen projede en düşük teklifi 378 milyon TL ile Ağaoğlu Danışmanlık verdi.

11 FİRMA TEKLİF SUNDU

Daha önce iptal edilen ihalenin ardından yapılan yeni ihalede 11 firma teklif sundu. Ağaoğlu’nu 568 milyon TL ile Kılavuz İnşaat, 579 milyon 29 bin TL ile Metag, 609 milyon TL ile Efra Group ve 610 milyon 525 bin TL ile Tarlak Yapı izledi. Diğer teklif veren firmalar ise RG Nakliyat 628 milyon TL, Atlas Park İnşaat 645 milyon 991 bin 320 TL, Şen mermer 647 milyon 900 bin TL, Lef Yapı 659 milyon TL, Pel Yapı 689 milyon TL ve Novens İnşaat 749 milyon 661 bin 190 TL oldu.

İHALE KOMİSYONU DEĞERLENDİRECEK

Büyükşehir yetkilileri, ihale komisyonunun teklifleri incelemesinin ardından kısa süre içinde sonuç açıklanacağını belirtti. İhalenin yapılmasının ardından işi üstenecek firma belirlenecek ve yer teslimi yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Körfez ilçesi, Kocaeli'nin en donanımlı spor komplekslerinden birine sahip olacak.

DEV TESİS ÇOK DONANIMLI OLACAK

Kocaelispor için planlanan tesis içerisinde; 74 bin 500 metrekarelik alanın 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, geri kalan 59 bin 200 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Yeni tesis içerisinde 7 futbol sahası, otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alacak.



(Ömer İLGEÇ)