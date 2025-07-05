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Körfez'e dev spor tesisi için ihale yapıldı

Körfez'e kazandırılacak dev spor tesisi için önemli adım atıldı. 281 milyon 665 bin yaklaşık maliyeti bulunan proje için 4 firma teklif verdi.

Körfez'e dev spor tesisi için ihale yapıldı

05 Temmuz 2025 Cumartesi 11:20

 Körfez Belediyesi, ilçeye kazandırılacak dev spor tesisi için önemli bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilecek "Körfez Kapalı Spor Salonu Yapım İşi" projesinin ihalesi gerçekleştirildi. EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihalede; 281 milyon 665 bin yaklaşık maliyeti bulunan proje için 4 firma teklif verdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün en çok önem verdiği projelerden biri olan spor salonu, bölge gençliği için modern ve çok amaçlı tesis olarak tasarlandı. 15 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak kompleks içerisinde; BİN 100 seyirci kapasiteli tribün de bulunacak. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan kompleksin ihalesi Körfez Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 281 milyon 665 bin yaklaşık maliyeti bulunan proje için en düşük teklif 238 milyon 444 bin TL olurken, en yüksek teklif 387 milyon TL oldu. İhalenin birinci oturumu gerçekleştirilirken, ihale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonrasında kazanan firmaya bildirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Körfez, bölgedeki spor altyapısını güçlendiren, gençlerin sportif faaliyetlere daha kolay erişebileceği modern bir tesise kavuşmuş olacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gençlerimizin spora yönelmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve Körfez'in sporla anılan bir kent olması adına bu projeyi çok önemsiyoruz." dedi. 

İHA
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