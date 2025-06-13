Körfezray İzmit’te tam gaz ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile başlanan “Körfezray Metro Projesi’nde” çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde bulunan Seka Devlet Hastanesi, Kuruçeşme, Sekapark, Milli İrade Meydanı ve Otogar istasyonlarında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

TÜNEL AÇMA MAKİNESİNİN MONTAJI YAPILIYOR

Körfezray metro projesi dahilinde Seka Devlet Hastanesi çevresinde forekazık çalışmaları tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği istasyon sahasında segment üretim fabrikasının dış cephe kaplamalarında sona gelindi. Yer altında tünel açmak için kullanılacak “Tünel Açma Makinesinin” parçalarının montajına başlandı.

SEKAPARK’TA 12 ADET ARKEOLOJİK KUYU

Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi istasyonunun yanı sıra dört istasyon daha bulunuyor. Kuruçeşme istasyonunda saha kapaması tamamlanırken, alan içerisindeki ağaçların taşıma işleri Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Saha kapama çalışmaları tamamlanan Sekapark İstasyonu alanında 12 adet arkeolojik sondaj kuyuları açıldı. Açılan kuyular neticesinde hazırlanan rapor Kültür Varlıkları Kurulu’na sunuldu.

ANITPARKTAKİ KIZILAY BİNASI TAŞINDI

Saha kapama çalışması yapılan Milli İrade İstasyonunun bulunduğu Anıtpark’ta bulunan Kızılay binası taşındı. Alanda bulunan reklam panoları ve ağaç gibi donatıların deplase çalışmaları yapılıyor. Otogar istasyonunda ise çalışma sahası kısmi olarak kapatılırken, tam kapamanın yapılabilmesi için alternatif yollarının yapımının tamamlanması bekleniyor. Çalışma sahasının içerisindeki ağaçların taşıma işlemleri de devam ediyor.

GÜNDE 500 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların güvenli, rahat ve daha konforlu bir seyahat etmesi amacıyla hayata geçirilecek Körfezray Metro Projesi’nde saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Faaliyete geçtiğinde metro hattının günde 300 bin yolcu, daha ileriki zamanlarda ise günde 500 bin yolcunun taşınması hedefleniyor.

KOCAELİ’NE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunan proje, Kocaeli’nde tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olması ile ön plana çıkıyor. Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alıyor.

YILDA 101 MİLYON YOLCU HEDEFİ VAR

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması ulaşım konforunu da beraberinde getirecek. Buna göre Kocaeli’nin doğu-batı aksında başlangıçta günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda ise 101 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

HAT ÜZERİNDE 18 İSTASYON YER ALACAK

2028 yılında işletmeye açılması planlanan metro hattı birinci etabı, Tüpraş-Petkim Kavşağı’ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu’na kadar devam edecek. Toplam 26,85 km çit hat uzunluğu olan Körfezray projesi açılış yılında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıyacak. Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden geçecek hat üzerinde toplam 18 istasyon bulunacak.

METRO HATTININ ÖNEMLİ MERKEZLERLE ENTEGRASYONLARI

• İzmit Seka Park Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi (TCDD Hattı, Deniz Hatları ve Tramvay entegrasyon)

• İzmit Milli İrade Meydanı Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi (Tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS Hatları ile Entegrasyon)

• İzmit Otogar Ana Transfer (Hareketlilik) Merkezi

• Körfez Transfer Merkezi

• Derince Devlet Hastanesi Transfer Merkezi

• Çenesuyu Transfer Merkezi (Derince ilçesi lastik tekerlekli sistemler ile entegrasyon)

• Kuruçeşme Transfer Merkezi(Tramvay entegrasyonu)

• Bekirdere Transfer Merkezi

• Dumlupınar Transfer Merkezi



(Ömer İLGEÇ)