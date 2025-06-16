KOSKEM yaşam mesaisine başladı

13 BÖLGEDEKİ PLAJLARDA GÖREVDELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı KOSKEM, Kandıra başta olmak üzere 3 ilçede bu yıl da hizmet vermeye başladı. Ekipler, bu hafta sonu itibariyle yeni sezon için görev başı yaptı. 9’u mavi bayraklı olmak üzere toplam 13 bölgede, haftanın 7 günü, 165 kişilik ekip, vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Önemli bir hizmeti sürdüren KOSKEM ekipleri, 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde can kurtarıyor. Geçtiğimiz 2024 sezonunda 2 bin 238 kişi, 2005 yılından bugüne kadar ise toplam 20 bin 759 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ KESİNTİSİZ HİZMET

Halkın güvenle denize girebilmesi amacıyla 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme çalışmaları, 2008 yılına kadar sadece hafta sonları ve tek bölgede gerçekleştiriliyordu. Ancak 2009 yılından itibaren haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. KOSKEM, Kandıra’daki Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Kum Yalı Sahili, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda görev yapıyor.

SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR

2025 sezonu boyunca sahillerde Kocaeli İtfaiyesi’ne; Gönüllü İtfaiyeci, AKUT, MAG, DK9, YÜDAK, Kocaeli Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü, İ.S.A.R ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneği destek veriyor.



(Erkan ERENLER)