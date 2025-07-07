Kredi Garanti Fonu (KGF)’ndan Gebze Ticaret Odası Üyelerine Nefes Aldıracak Finansman Desteği

Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi temel görevimiz kabul ediyor; iş dünyamızın sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün artırılması adına somut adımlar atmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, üyelerimizin son dönemde en çok dile getirdiği konuların başında gelen finansmana erişim zorluğu hususunu ilgili tüm kurumlara ilettik.

Bu sorunları daha önce Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Sayın Erdoğan Özegen’e yazılı ve sözlü olarak bildirmiş;

Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Meclis toplantımızda kendisini ağırlayarak, üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini bir kez daha doğrudan ifade etme imkânı bulmuştuk.

Ayrıca Nisan ayında düzenlediğimiz açılış törenine teşrif eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na da bu konudaki taleplerimizi kapsamlı şekilde aktarmıştık.

Bugün geldiğimiz noktada, yapılan tüm bu temaslar ve girişimler neticesinde, üyelerimizin finansman ihtiyacına doğrudan cevap verecek TOBB Nefes Kredisi uygulamaya alınmıştır.

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TOBB NEFES KREDİSİ HAKKINDA

TOBB, KGF ve Türkiye’nin önde gelen bankalarının iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi, oda ve borsa üyesi KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve uygun koşullarda krediye ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Başlıca Bilgiler:

• Başvuru Tarihleri: 8-9 Temmuz 2025 tarihleri itibarıyla başvurular, bankalar aracılığıyla alınmaya başlanacaktır.

• Başvuru Yapılabilecek Bankalar:

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım

• Kredi Tutarı: Azami 2,5 milyon TL

• Vade Yapısı: 6 ay anapara geri ödemesiz, toplamda azami 36 ay vadeli

• Kefalet: KGF tarafından kredilere %80 oranında kefalet sağlanacaktır.

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GTO: ÜYELERİMİZİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerimizin sesi olmayı, ihtiyaçlarına uygun çözüm üretmeyi ve kamu ile reel sektör arasında köprü kurmayı sürdürüyoruz. TOBB Nefes Kredisi, bu çabanın somut bir sonucu, üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların karşılığıdır.

Tüm üyelerimizi, bu önemli finansman desteğinden faydalanmaya davet eder; finansmana erişimi kolaylaştıracak benzer adımların devamı için girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.



(Erkan ERENLER)