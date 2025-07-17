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Kritik kavşaklara kapsamlı müdahale

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile trafiği rahatlatıyor. Bu kapsamda Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova’da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kavşak düzenlemeleri ve kapsamlı altyapı çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor.

Kritik kavşaklara kapsamlı müdahale

17 Temmuz 2025 Perşembe 09:57

 DAHA KONFORLU, DAHA GÜVENLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafikte akıcılığı artırmak ve sürüş konforunu artırmak adına çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir üstyapı çalışması başlatıldı. Proje kapsamında uygulanacak yeni ulaşım planları ve kavşak düzenlemeleriyle, sürücülere daha konforlu ve güvenli bir trafik ortamı sunulması hedefleniyor.

 

YOLLAR YENİLENİYOR, TRAFİK RAHATLIYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde İlyasbey, Yeni Bağdat ve Eski Bağdat caddelerinde yeni bir dolaşım planını devreye aldı. Bu plan çerçevesinde yürütülen çalışmalar, yol genişletme uygulamaları, otobüs cepleri ve parklanma alanlarını da içeriyor. Böylece hem toplu taşıma araçlarının hem de bireysel araçların trafiği daha verimli kullanması amaçlanıyor.

 

ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA YÜK HAFİFLEYECEK

Proje kapsamında bölgede kapsamlı bir altyapı çalışması yürütülüyor. Çalışmalar dahilinde toplam 17 bin 500 ton plent-miks temel serimi ve 28 bin metreküp yarma kazısı yapılacak. Bunun yanı sıra 14 bin ton binder asfalt ve 10 bin ton aşınma asfalt tabakası dökülerek yollar daha sağlam ve uzun ömürlü hale getirilecek. Ayrıca, 12 bin metrekarelik alana prefabrik beton parke döşemesi gerçekleştirilecek.

 

KRİTİK KAVŞAKLARDA DÜZENLEME YAPILACAK

Projenin önemli bir parçasını da kritik kavşaklarda yapılacak düzenlemeleri içeriyor. Bu kapsamda; Gebze’de Ahmet Pembegül Bulvarı, Anibal Caddesi ve Zeki Acar Caddesi'nde, Darıca’da Tuzla Caddesi, Aşıroğlu Caddesi ve Lokman Hekim Caddesi'nde, Çayırova’da ise Abdurrahim Korhan ve Bahriye Üçok caddelerinde kavşak düzenleme çalışmaları yürütülecek. Yapılan bu yatırımlar sayesinde, söz konusu bölgelerde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi, ulaşım süresinin kısalması ve sürüş konforunun artırılması bekleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

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