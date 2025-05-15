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Küçük biniciler Büyükşehir’le büyük adımlar atıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “At Biniş Eğitimleri” çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimler sayesinde çocukların özgüven, liderlik ve sorumluluk duyguları gelişiyor.

Küçük biniciler Büyükşehir'le büyük adımlar atıyor

15 Mayıs 2025 Perşembe 10:52

 ÜCRETSİZ AT BİNİŞ EĞİTİMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı ücretsiz at biniş eğitimlerine devam ediyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen eğitimler kapsamında 107 minik binici başarı belgelerini aldı. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen 4 haftalık program boyunca minikler; at bakımı, temel biniş teknikleri ve at sevgisiyle tanışıyor. Eğitimlerde, atların ritmik hareketlerinin çocukların motor becerileri ile denge ve koordinasyon gelişimine olumlu etkiler sağladığı belirtiliyor.

 

107 MİNİK BİNİCİYE BAŞARI BELGESİ

Bir aylık eğitimin ardından 107 minik binici, başarı belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Eğitimlerde hem ata sarılarak bağ kurmanın hem de onu yönlendirip kontrol etmenin mutluluğunu yaşayan çocukların özgüven, liderlik ve sorumluluk duyguları da gelişiyor. Miniklerin en çok ilgisini çeken atlar ise “Pamuk” ve “Hülya” oldu. Çocuklar bu sevimli dostlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi.

 

AT SEVGİSİYLE UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Erken yaşta atla tanışan çocuklar; disiplin, sağduyu ve özgüven kazanırken, tımar etmekten biniciliğe kadar birçok yeni deneyim edindi. Minikler, doğayla iç içe, keyifli ve öğretici anlar yaşayarak hem eğlendi hem öğrendi. Eğitimlere katılmak isteyen aileler, detaylı bilgi ve başvuru için 0 262 318 22 22 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

(Ömer İLGEÇ)

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