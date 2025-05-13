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Kursa gitmeye fırsat bulamayınca bahçesinde okuma-yazma öğreniyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Okuma Yazma Kursu'na kayıt olan 70 yaşındaki Havva İbrahimoğlu, bahçesindeki işlerinin artması üzerine derslere gitmeye fırsat bulamayınca öğretmeni ayağına gidiyor.

Kursa gitmeye fırsat bulamayınca bahçesinde okuma-yazma öğreniyor

13 Mayıs 2025 Salı 10:06

 Başiskele’de yaşayan 70 yaşındaki Havva İbrahimoğlu Başiskele Belediyesi’nin yetişkinler için açtığı Okuma Yazma Kursu'nda derslere katılıyor. Baharın gelişiyle birlikte Havva İbrahimoğlu’nun bağ bahçe işleri arttığı için kursa gitmeye fırsat bulamadı. Öğrencisinin gayretini bilen kurs eğitmeni, gayreti boşa çıkmasın diye dersleri Havva İbrahimoğlu'nun evinde sürdürüyor. Trabzon'da dünyaya gelen ve okula gitme çağında babasının yatalak kalması üzerine kardeşleriyle birlikte tüm tarım işlerini üstlenmek zorunda kalan İbrahimoğlu, ardından evlenmesi ve beş çocuğunu büyütmesi sebebiyle okuma yazma öğrenmeye fırsat bulamadı.  
  Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği çerçevesinde Başiskele Belediyesi’nce Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde açılan kurslar imdadına yetişti. Havva teyzenin kışın eğitimleri kurs merkezinde sürdü. Ancak yazın bağ bahçe işlerine başlaması üzerine öğretmenleri bu kez eğitimi onun ayağına getirdi. 70 yaşındaki Havva İbrahimoğlu da hayat boyu içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmek için büyük gayret gösteriyor.  
  Havva İbrahimoğlu okuma yazmayı iyice öğrendikten sonra Emine Erdoğan'a mektup yazıp göndermek istediğini söyledi.


İHA
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