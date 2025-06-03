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L tipi levhalar, trafik akışını rahatlatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolları sürücülerin gidecekleri yönü daha rahat fark etmesini sağlayan L tipi levhalar ile donatıyor. Sürücüler için kolaylık sunan levhalar aynı zamanda trafik akışını da rahatlatıyor.

L tipi levhalar, trafik akışını rahatlatıyor

03 Haziran 2025 Salı 11:11

 L TİPİ YÖNLENDİRME LEVHASI

Kent genelinde hayata geçirdiği kavşak, tünel, köprü ve üst geçit projeleriyle ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işaret ve yönlendirme levhalarıyla da yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahatlerine olanak sağlıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece saatlerinde Kocaeli’nin farklı noktalarında L tipi yönlendirme levhası çalışması gerçekleştiriyor.

 

YAKLAŞIK 3 SAATTE KURULUYOR

Kurulumu yaklaşık 3 saat süren ve bu nedenle trafiğin daha sakin olduğu gece saatlerinde kurulum çalışmalarına başlanan L tipi trafik levhaları genellikle şehir içi yollarda, kavşak yakınları ve yönlendirme gerektiren noktalarda konumlandırılıyor. Özellikle ilçe merkezlerinde bulunan ana güzergâhlara yerleştirilen L tipi levhalar sürücülerin gidecekleri yönü daha rahat fark etmesini sağlıyor.

 

SÜRÜCÜLER DAHA RAHAT GÖRÜYOR

L şeklindeki metal konsol üzerine monte edilen levhalar yüksek konumları ile sürücüler tarafından daha rahat görülebiliyor. Levhaların yolun üzerine doğru uzanması sürücülerin gideceği yönü bulmasında da kolaylık sağlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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