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MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada

Büyükşehir Belediyesi’nin MARİFEST25 etkinliğinde herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Düğün fotoğraf çekimleri için Kocaeli Kongre Merkezi’ni ziyaret eden gelin Ebru Akçakaya ve damat Tugay Akçakaya, gelinlik ve damatlıklarıyla festivale renk kattı.

MARİFEST'te aşk ve kültür bir arada

22 Haziran 2025 Pazar 10:05

 GELİN DAMAT SÜRPRİZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya ortak Mirasımız” temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği MARİFEST25, kültür ve sanatın yanı sıra özel anlara da sahne oldu. Düğün fotoğraf çekimleri için alanı ziyaret eden gelin Ebru Akçakaya ve damat Tugay Akçakaya, gelinlik ve damatlıklarıyla festivale renk kattı.

GENÇ ÇİFT MARİFEST’İ KEŞFETTİ

MARİFEST stantlarını gezen, birbirinden renkli ve dikkat çeken etkinlikleri ilgiyle inceleyen genç çift, “Düğün günümüzde böyle anlamlı bir kültür festivalinde olmak çok güzeldi. MARİFEST, geleneklerimizi yaşatan harika bir etkinlik” ifadelerini kullandı.

KOMEK’TEN ÖZEL HEDİYE

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, KO-MEK kursiyerlerinin el emeğiyle hazırladığı, dekupaj tekniğiyle süslenen ahşap boyama sandığı çifte takdim etti. Ceyhan, “Bu sandıkta güzel anılar biriktirin” dileğiyle hediyeyi sundu. Bu anlamlı armağan, genç çiftin MARİFEST deneyimini daha da özel kıldı. MARİFEST25, kültür ve sanat dolu etkinlikleriyle farklı yaşlardan ziyaretçilerin kalbinde yer almaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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