MARMARAKAF 2025 KOCAELİN DE

Kocaeli Üniversitesi Avrupa’nın En Büyük Fuarına ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği işbirliğinde, 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF 2025 - Marmara Kariyer Fuarı, Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ödüllü bölgesel kariyer fuarı olma özelliğini taşıyor





KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK









Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF 2025 Fuarın açılışı ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Kocaeli üniversitesi tarafından yapılan davet de şu bilgilere yer verildi





“…Bu önemli organizasyon öncesinde siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelerek fuar hakkında detaylı bilgi paylaşmak ve sorularınızı yanıtlamak amacıyla düzenleyeceğimiz basın toplantısına katılımınızdan onur duyarız…”





KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PRF DR NUH ZAFER CANTÜRK Ü MAKAMINDA ZİYARET EDEREK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK





Gazeteci ve belgeselci olarak 33 YILLIK tarihinin canlı şahidi olduğum Kocaeli üniversitesini ziyaret ederek https://www.facebook.com/share/v/15tDPvutfw/?mibextid=wwXIfr

sn rektör hoca ile belgesel söyleşi yapıp Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın gerçekleştirdik









Rektör Sn CANTÜRK e Giresun dan Kocaeli’ye fındığın gelişin 90. Yıl dönümü anısına Dünya markası Giresun fındığı hediye ettik





Misafirperverliği ve verdiğim bilgilerden dolayı Sn rektör hocaya teşekkür eder Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak üstün başarılar diliyoruz









KOCAELİNİN EĞİTİM BİLİM DE MARKA DEĞERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ



