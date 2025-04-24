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MARMARAKAF 2025 KOCAELİN DE

Kocaeli Üniversitesi Avrupa’nın En Büyük Fuarına ev sahipliği yapıyor.

MARMARAKAF 2025 KOCAELİN DE

24 Nisan 2025 Perşembe 10:07

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği işbirliğinde, 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF 2025 - Marmara Kariyer Fuarı, Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ödüllü bölgesel kariyer fuarı  olma özelliğini taşıyor

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE  BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK 


Kocaeli Üniversitesinin  ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF 2025 Fuarın açılışı ile ilgili düzenlenen  basın toplantısına  Kocaeli üniversitesi tarafından yapılan davet de şu bilgilere yer verildi  

“…Bu önemli organizasyon öncesinde siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelerek fuar hakkında detaylı bilgi paylaşmak ve sorularınızı yanıtlamak amacıyla düzenleyeceğimiz basın toplantısına katılımınızdan onur duyarız…”

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PRF DR NUH ZAFER CANTÜRK Ü MAKAMINDA ZİYARET EDEREK  BELGESEL SÖYLEŞİ  YAPTIK 

Gazeteci ve belgeselci olarak 33 YILLIK tarihinin canlı şahidi olduğum Kocaeli üniversitesini ziyaret ederek  https://www.facebook.com/share/v/15tDPvutfw/?mibextid=wwXIfr
sn rektör hoca ile belgesel söyleşi yapıp  Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın gerçekleştirdik 


Rektör Sn CANTÜRK e  Giresun dan Kocaeli’ye fındığın gelişin 90. Yıl dönümü anısına Dünya markası  Giresun fındığı hediye ettik 

Misafirperverliği ve verdiğim bilgilerden dolayı  Sn rektör hocaya teşekkür eder  Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak üstün başarılar diliyoruz 


KOCAELİNİN  EĞİTİM BİLİM DE MARKA DEĞERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TARİHİ
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