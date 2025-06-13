Mavi Bayraklı plajlar yeni sezona hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasına sayılı günler kala, Mavi Bayraklı plajlarda temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların temiz ve sağlıklı plajlarda denizin keyfini çıkarabilmesi için titizlikle yürütülen hazırlıklar takdir topladı.

PLAJLARDAN TONLARCA ÇÖP ARINDIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu açılacak olan yeni deniz sezonuna büyük bir emekle hazırlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda büyük ilgi gören sahilleri kapsamlı temizliğe almıştı. Özellikle yaz turizminin merkezi Kandıra başta olmak üzere, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Ömerağzı, Miço, Kefken, Cebeci, Kovanağzı, Babalı ve Dikili sahillerinde kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştiren ekipleri, herkesin takdirini ve beğenesini aldı. Yeni sezon öncesinde sahillerden 110 ton çöp toplandı. Bu sayede kumsallar, tertemiz ve pırıl pırıl hale getirildi.

SEZON ÖNCESİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Sahil boyunca yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi ekipleri plajlardaki bakım ve onarım işlerini de titizlikle tamamladı. Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonunun açılması için hazırlanan sahiller, vatandaşların güvenli ve konforlu bir yaz geçirmesi amacıyla elden geçirildi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kocaeli’nden ve bölge illerden sahillere gelen tatilciler, yeni sezon öncesinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Temiz, bakımlı ve düzenli plajlarda denizin tadını çıkaran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz turizmini canlandırmak ve halkın kaliteli vakit geçirmesini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

MAVİ BAYRAK DALGALANAN PLAJLARIMIZ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunarken, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından bu yıl da Kocaeli’ndeki 9 plaja “Mavi Bayrak” ödülü verilmişti. “2025 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri” kapsamında Kocaeli’ndeki; Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 adet plaj “Mavi Bayrak” ile taçlandırıldı.



(Ömer İLGEÇ)