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“Mehtap Turları” ve “Büyük Adaya Yolculuk” başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşamak isteyen vatandaşlara harika bir fırsat sunuyor. Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleşecek “Körfezde Mehtap Turları” ile “Büyük Adaya Yolculuk” etkinliklerine tüm Kocaelililer davetli.

'Mehtap Turları” ve 'Büyük Adaya Yolculuk” başlıyor

19 Haziran 2025 Perşembe 09:52

 MEHTAP TURLARI 21 HAZİRAN CUMARTESİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Körfezde Mehtap Turları” ile “Büyük Adaya Yolculuk” programları bu yıl da devam ediyor. Yaz boyunca düzenlenecek ve doğayla iç içe, sakin bir gün geçirmek isteyenler için güzel bir seçenek olacak olan Körfezde Mehtap Turları 21 Haziran’da başlayacak ve 20 Eylül’e kadar her cumartesi günü Kocaeliler için gerçekleşecek. Müzik eşliğinde keyifli bir yolculuk sunan tur ücretleri tam 250 TL, öğrenci bileti ise 180 TL olarak belirlendi. Gezi esnasında tüm yolculara dondurma ve çay ikramı olacak. Körfezde Mehtap Turları için İzmit’ten saat 19.00’da, Gölcük’ten 19.30’da, Derince’den 19.45’te, D.Dere’den ise 20.00’de hareket edilecek.

 

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK PAZAR GÜNLERİ

Büyük Adaya Yolculuk programı ise 22 Haziran’da başlayacak ve 21 Eylül’e kadar her pazar günü gerçekleşecek. Büyük Adaya Yolculuk turuna katılanlar, İstanbul’un incisi Büyükada’nın büyüsünü keşfedecek. İzmit, Değirmendere ve Karamürsel çıkışlı turların tam ücreti 350 TL öğrenci bileti 225 TL olacak. Darıca çıkışlı turlar ise tam 260 TL, öğrenci bileti 200 TL. Büyük Adaya Yolculuk için İzmit’ten saat 08.30’da, D.Dere’den 09.15’te, Karamürsel’den 10.00’da ve Darıca’dan 11.15’te hareket edilecek.

 

REZERVASYON VE DETAYLI BİLGİ
Rezervasyonsuz katılımın mümkün olmayacağı Büyük Adaya Yolculuk için www.kocaeli.bel.tr veya kdu.kocaeli.bel.tr adresindeki rezervasyon sisteminden yer ayırtılabiliyor. Mehtap Turları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise İzmit (0262 339 40 50), Gölcük (0262 412 64 13), Derince (0262 239 35 99) veya Değirmendere (0262 426 19 21) telefon numaralarından ulaşarak detaylı bilgi alabilecekler.

(Ömer İLGEÇ)

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