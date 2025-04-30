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MESLEK LİSELERİ İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR: GEBZE’DE ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Ticaret Odası (GTO), meslek liselerinin daha görünür, daha güçlü ve daha tercih edilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda, gençlerimizin kariyer yolculuğuna ışık tutacak anlamlı bir etkinlik daha başarıyla gerçekleştirildi.

MESLEK LİSELERİ İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR: GEBZE'DE ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Nisan 2025 Çarşamba 10:09

 Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ortaokul müdür yardımcıları ile rehber öğretmenlerin katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısı, mesleki eğitim alanındaki farkındalığın artırılmasına yönelik güçlü mesajlar içerdi. Program kapsamında meslek liselerinin sunduğu eğitim olanakları, sektörlerle kurduğu iş birlikleri ve öğrencilere sağladığı kariyer fırsatları kapsamlı bir şekilde tanıtıldı. Etkinliğe, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş başta olmak üzere, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasında mesleki eğitimin ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne değinen Başkan Aslantaş, şunları kaydetti: “Mesleki eğitim, sadece bir diploma değil; aynı zamanda bir meslek, bir gelecek, bir hayat standardıdır. Bugün burada bulunmamızın temel amacı, bu anlayışı daha geniş kitlelere anlatmak ve meslek liselerini gençlerimiz için daha cazip hale getirmektir. Gençlerimizin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmesi ancak güçlü bir mesleki eğitimle mümkündür.” Toplantıda yapılan sunumlar ve bilgilendirmeler sayesinde, ortaokul düzeyindeki öğrencilere rehberlik eden eğitimcilerin meslek liseleri hakkındaki bilgi düzeyleri artırıldı. Aynı zamanda sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde mesleki eğitimin ne denli stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

 

Gebze Ticaret Odası olarak, sanayi ve üretim gücümüzü destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetişmesi için meslek liselerinin güçlendirilmesini ve daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini keşfedeceği, sektörün aradığı becerilerle donatılmış bireyler olarak yetişeceği bu okulların, ülkemizin ekonomik kalkınmasında üstleneceği rolün bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

 

Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine verdiği değerli katkılardan dolayı Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şenol Pekgöz’e içten teşekkürlerimizi sunarız. Eğitimin yönünü sanayiyle buluşturan her adımda, kendisinin liderliği ve desteği bizlere güç vermektedir.

Her meslek bir altın bileziktir. Geleceğin ustaları, teknisyenleri, mühendisleri ve girişimcileri meslek liselerinde yetişiyor. Gebze Ticaret Odası olarak bizler de mesleki eğitimin önemini her platformda anlatmaya, yaymaya ve desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

(Ömer İLGEÇ)

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