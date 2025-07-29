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Miço Kadınlar Plajı’nda yok yok

Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara özel olarak hazırladığı Miço Koyu Kadınlar Plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Antikkapı A.Ş. tarafından işletilen Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda misafirler; huzur, güven ve konfor içinde bir gün geçiriyor.

Miço Kadınlar Plajı'nda yok yok

29 Temmuz 2025 Salı 09:32

 KADINLAR PLAJI BU YILDA GÖZDE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu boyunca yalnızca kadınlara özel olarak hizmet sunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, Antikkapı A.Ş. tarafından titizlikle işletiliyor. Kadın misafirlerin huzur, güven ve konfor içinde vakit geçirdiği plaj, 2025 yaz sezonda da beklentilerin ötesinde bir hizmet anlayışıyla büyük beğeni topluyor.

 

MİÇO’DA HİZMET EKSİKSİZ SUNULUYOR

Doğayla iç içe konumuyla bölgenin en çok tercih edilen sahilleri arasında yer alan Miço Koyu Kadınlar Plajı; 200 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde plaj alanı, uygun fiyatlarla sunulan şemsiye ve şezlonglar, WC, duş, soyunma kabinleri, gölgelik alanlar, sağlık ve cankurtaran hizmetleri, bisiklet park alanı ve ücretsiz otopark gibi olanaklarla eksiksiz bir hizmet sunuyor.

 

ANTİK KAFE İLE KESİNTİSİZ KEYİF

Antikkapı A.Ş. tarafından işletilen plajda yer alan Antik Kafe, ziyaretçilerine gün boyu ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli yiyecek ve içecek alternatifleriyle kaliteli bir hizmeti uygun fiyatlarla sunarken; Antik Kafe Karavanı ise deniz keyfini doyasıya yaşamak isteyen misafirler için deniz simidi, kolluk, deniz yatağı, güneş kremi ve gözlük gibi ihtiyaç duyulan deniz ürün gruplarıyla hizmet veriyor.

 

TOPLU TAŞIMA İLE KOLAY ULAŞIM

Düzenli olarak gerçekleştirilen su analizleri ile Mavi Bayrak unvanını koruyan plaj, UlaşımPark’a bağlı 800K ve 800CK numaralı otobüs hatları sayesinde plaja toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir durumda. 7 yaş ve üzeri erkek çocuklarının kabul edilmediği Miço Kadınlar Plajı, güvenli ve rahat bir ortamıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

(Ömer İLGEÇ)

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