“Millet Bahçesi” Gebze’ye bayram hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi’nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Devasa bir projeyi daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası Gebze’ye çok yakıştı. Millet Bahçesi Gebzelilere bayram hediyesi olsun” dedi.

GEBZE, “MİLLET BAHÇESİ’NE” KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerde toplumun her kesimine hitap eden Büyükşehir, bu çalışmalarla ilçelere modern alanlar kazandırıyor. Eski Askeri Kışla Alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi bu projelerden biri oldu. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yapımını tamamladığı, Büyükşehir Belediyesi’nin de lokomotif köyü, otopark, yeni yollar ve birçok yapı inşa ederek destek verdiği Gebze Millet Bahçesi düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine sunuldu.

BU GÜZEL ANI HEP BİRLİKTE YAŞANDI

Gebze Millet Bahçesi’nin tanıtım törenine Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Tanıtım töreninde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi. Alanda bulunanlar, şarkılara alkışlarla destek verdi. Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü, CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Ahmet Kadı, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş Millet Bahçesi’nin tanıtım töreninde yer alarak, bu güzel anı hep birlikte yaşadı.

“GEBZELİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLSUN”

Bayram öncesinde tam da bayrama yakışacak törenle bir araya geldiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Millet Bahçesi Gebze’mize çok yakıştı. Buranın Gebze’nin nefes aldığı bir mekana döndürülmesi kanaati hakimdi ve o doğrultuda da hareket edildi. İnşallah bugünden itibaren Gebzeliler ve civarda olanlar buradaki güzellikten yararlanacak. Millet Bahçesi Gebzelilere bayram hediyesi olsun. Bu vesilesiyle herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ederim” dedi.

Konuşmasının devamında teknik bilgiler veren Başkan Büyükakın, “Gebze’nin nefes aldığı muhteşem bir kamusal alanı ortaya çıkarmış olduk. Burası 435 bin metrekarelik bir alan. Ama kamusal alanın toplam büyüklüğü aslında 640 dönüm” dedi.

“6,5 KM YÜRÜYÜŞ YOLU, 5,2 KM BİSİKLET YOLU”

Gebze Millet Bahçesinin içerisindeki sosyal donatılar hakkında bilgiler veren Başkan Büyükakın, “Burada 12 bin metrekarenin üzerinde 12 bin 600 metrekarelik bir biyolojik gölet var. Gölet de zaman içinde bu alanın en renkli alanlarından biri olacak. Çok amaçlı meydan adını verdiğimiz 7 bin metrekarelik bir alan var. Yine meydan alanı dediğimiz 8 dönümlük bir başka alan daha mevcut. Futbol sahası, mini futbol ve basketbol sahası var. 3 tane ayrı bölgede çocuk oyun alanları var. Buraya Lokomotif Çocuk Köyü kazandırdık. Çocuklarımız burada hizmet alacak. Toplamda 6 bin 500 metrekarelik bir yürüyüş yolu var. Etrafında 5 bin 200 metrekarelik bir bisiklet yolu var. 11 bin metrekarelik bir alanı da otopark için ayırdık. 660 araçlık bir otopark alanı var ama engelliler de unutulmadı. 54 araçlık yer, otoparkın içinde engellilere öncelikli olarak ayrıldı. Alan çok büyük olduğu için bunun içinde 4 tane dönel kavşak var. Bu kadar büyük bir alan hakikaten nefes almayı kolaylaştıracak” dedi.

“MİLLET BAHÇESİ GEBZE’NİN AKCİĞERLERİ OLACAK”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmet etmenin gönül işi olduğunu ifade ederek, “Millet Bahçesi, 435 dönümlük alanı ile Gebze’ye yakıştı. Burası Gebze’nin akciğerleri olacak, yönetim merkezi olacak. Millet Bahçesi’nin hayata geçmesi için çabasını ortaya koyan ve bugünlere getirerek hizmete sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN GÜNÜN ANISINA FİDAN DİKTİ

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, alanda piknik yapan vatandaşlar ile bir araya geldi. Gebzelilere hal hatır soran ve onlarla fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, futbol sahasının hemen yanında günün anısına fidan dikti. Ardından futbol sahasında çocuklar ile bir araya gelen ve onlarlar sohbet eden Başkan Büyükakın penaltı çekmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükakın penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak, çocuklardan alkış aldı. Büyükakın son olarak Gebze Millet Bahçesi Kütüphanesi’ni gezerek, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Gençler de, kendilerine bu güzel kütüphaneyi armağan ettiği Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

MİLLET BAHÇESİ’NDE YOK YOK

Sultan Orhan Mahallesi’ne 435 bin metrekare üzerine inşa edilen Millet Bahçesi, Gebzelilerin daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlayacak. Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, kütüphanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tamamladığı Millet Bahçesi, Gebzelilerin buluşma noktası olacak.

740 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK

Gebze Millet Bahçesi sadece yeşil alanlarıyla değil, aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Büyükşehir, yapımını tamamladığı 740 araç kapasiteli otopark ve iç yollarla bölgenin sosyal donatılarına ve yeşil alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak. Bu kapsamda Ankara Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişimindeki kavşak düzenlemeleri ile kavşak kolları tamamlanmasıyla birlikte Gebze’nin her noktasından Millet Bahçesi’ne rahatlıkla ulaşılabilecek.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ’NE 5 KM’LİK YOL

Gebze Millet Bahçesi, şehrin merkezinde vatandaşlara hem doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunacak hem de trafik ve park sorununa kalıcı çözüm getirecek. Gebze Millet Bahçesi’nin içerisine 5 kilometre uzunluğunda yol inşa eden Büyükşehir bu çerçevede 19 bin 246 ton binder asfalt, 52 bin 500 ton dolgu ve 34 bin 568 ton plent miks temel serimi gerçekleştirdi.

GEBZE’NİN KALBİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI

Geniş sosyal donatı alanlarıyla inşa edilen Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlara yılın 12 ayı keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Toplam 435 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine inşa edilen ve içerisinde pek çok sosyal donatı alanı barındıran projede; koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, tuvalet ve mescitler, lokomotif köy, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, restoran ve kafeler gibi birçok sosyal alan Gebzelilere hizmet verecek. Bölgede, vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.



(Erkan ERENLER)