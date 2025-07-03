Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Harşit Savunması Ziyareti
Harşit Savunması’nın tarihi mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yürüten Harşit Savunması Vakfı, Ankara’da önemli bir temasta bulundu.
Ziyaret, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleşti. Görüşmede Harşit Savunması’nın tarihsel önemi vurgulandı ve vakıf tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında Bakan Güler’e bilgi verildi. Özellikle kurulması planlanan Harşit Savunması Müzesi’nin, bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak dizayn edilmesi yönündeki beklentiler dile getirilerek Bakanlık desteği talep edildi.
Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Bakanımıza, Harşit Savunması ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar hususunda bilgi verdik. Programlar ve müzenin tarihi dokusuna uygun olarak dizaynı konusunda desteğini talep ettik. Çalışma ziyaretimiz çok olumlu geçti. Sayın Bakanımız ve Sayın Vekillerimize yakın ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyoruz.”
Giresun Milletvekili Ali Temür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Harşit Vadisi’nin tarihi ve stratejik önemine dikkat çekmek amacıyla, Harşit Savunması'nın hafızalarda canlı tutulması ve bu konudaki farkındalığın artırılması için yürütülen çalışmaları Sayın Bakanımıza aktardık. Giresun’umuzun tarihine ve kahramanlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”
Bir diğer Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas ise ziyareti şu sözlerle değerlendirdi: “Harşit Savunmasının ve bu büyük zaferin gelecek nesillere aktarılması için yaptığımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri ve Harşit Savunması Vakfımıza verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum.”
Ziyaret, Harşit Vadisi’nin tarihsel ve kültürel hafızasını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Vakıf yetkilileri, bundan sonraki süreçte de ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.