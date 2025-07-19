Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisi kazandırmak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı ücretsiz binicilik eğitimlerine devam ediyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen “At Biniş Eğitimleri” kapsamında Haziran ayı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 130 çocuk, düzenlenen törenle başarı sertifikalarını aldı.

BİNİCİLİĞİN TEMELLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Dört hafta süren program boyunca çocuklara at bakımı, temel biniş teknikleri ve hayvan sevgisi konularında temel bilgiler veriliyor. Eğitimlerde çocuklar, atlarla birebir temas kurarak binicilik sporunun inceliklerini öğreniyor.

ATLARIN ÇOCUK GELİŞİMİNE OLAN FAYDALARI

Uzmanlar, atların ritmik hareketlerinin çocukların sinir sistemine olumlu katkı sağladığını, öğrenme ve dikkat becerilerini artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda binicilik; çocukların denge, koordinasyon ve kas gelişimini de destekleyen önemli bir spor dalı olarak öne çıkıyor.

130 MİNİK BİNİCİYE SERTİFİKA VERİLDİ

Haziran ayı itibarıyla eğitimi başarıyla tamamlayan 130 çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Program sayesinde çocukların özgüveni artarken, sorumluluk alma becerileri de gelişti. Aynı zamanda liderlik özelliklerinin desteklendiği eğitimlerde, doğaya ve hayvanlara karşı sevgi duygusu da pekiştirildi. Minikler, atlarla bağ kurmanın heyecanını yaşarken, onları yönlendirme deneyimiyle farklı bir gelişim sürecinden geçti.

AT SEVGİSİNE İLK ADIM

Henüz çok küçük yaşlarda atla tanışma fırsatı bulan çocuklar, kendilerinden büyük ve güçlü bir canlıyla sağlıklı iletişim kurmayı öğreniyor. Bu deneyim, onların hem sosyal hem duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitim süresince çocuklar hem eğleniyor hem de unutamayacakları anılar biriktiriyor.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Binicilik eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve başvuru için 0262 318 22 22 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabiliyor.



(Ömer İLGEÇ)