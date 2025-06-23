Minik yürekler masallarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Kongre Merkezi’nde hafta sonunu şölene çevirdiği MARİFEST25, çocuklar ve aileler için unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Yazar Merve Gülcemal’in hikâye anlatımıyla gerçekleşen program, minik katılımcılara hayal gücüyle örülü büyülü bir dünyanın kapılarını araladı.

BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFER

MARİFEST25 kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, yazar Merve Gülcemal sahneye adımını attığı andan itibaren çocukları etkisi altına aldı. Hikâye anlatımı sırasında ses tonu, mimikleri ve sahne hâkimiyetiyle salondaki tüm dikkatleri üzerine toplayan Gülcemal, kelimelerle kurduğu dünya sayesinde hem çocukları hem de aileleri derinden etkiledi.

YOĞUN İLGİ, TAM NOT

Salonu dolduran kalabalık, özellikle çocukların heyecan dolu gözleri ve gülümseyen yüzleriyle etkinliğe olan ilgiyi açıkça ortaya koydu. Ebeveynler de bu anlamlı buluşmada hem çocuklarının öğrenme sürecine tanıklık etti hem de masalların evrensel değer taşıyan mesajlarıyla duygulandı. Gülcemal’in interaktif anlatımı sayesinde, çocuklar sadece dinleyici değil; hikâyelerin bir parçası haline geldi.

HİKÂYELERLE KURULAN BAĞ

Etkinlik boyunca merak, heyecan ve kahkaha hiç eksik olmadı. Yazar Gülcemal, her hikâyede çocuklara hayal kurmanın, soru sormanın ve dinlemenin önemini aktarırken, hikâyelerin sadece eğlence değil aynı zamanda karakter eğitimi ve değer aktarımı aracı olduğuna da vurgu yaptı. “Her çocuk, bir hikâyenin kahramanı olabilir,” diyen Gülcemal, anlatımıyla salondaki herkesin kalbine dokundu.

KÜLTÜREL VİZYONA DEĞER KATTI

Çocuk edebiyatına olan katkılarıyla tanınan Merve Gülcemal’in MARİFEST25 sahnesinde sergilediği performans, festivalin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Kültür, sanat ve eğitimi buluşturan bu etkinlik, Kocaeli’nin kültürel vizyonuna değer kattı. Programın sonunda yazar Merve Gülcemal’e teşekkür edilerek plaket verildi.



(Erkan ERENLER)