Modern seralarda hasat bereketi

Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin modern seralarda verimi ve kalitesi yüksek ürünler yetiştirerek gelirlerini artırmaları amacıyla başlattığı “Seracılığı Geliştirme Projesi”, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera ve gübre desteği sağladı. Yaz sezonunda seralarda yetiştirilen sebzelerin hasadına başlanırken, ürünlerin yüksek verimi ve kalitesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

ANAHTAR TESLİM MODERN SERALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek için gübre ve tohum desteğinin yanı sıra, Kocaeli genelinde “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında üreticilere anahtar teslim modern sera kurulumu desteği de sağlıyor. Proje ile il genelinde seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda yeni seralarında sebze yetiştiren üreticilerin hasat mesaisi devam ediyor.

ÖRTÜ ALTI TARIMDA BÜYÜK ARTIŞ

Modern sera, tohum ve gübre destekleriyle Kocaeli’nde örtü altı tarımda önemli bir artış sağlandı. Desteklerle birlikte 90 dönüm tarım arazisi seracılığa kazandırıldı. Domates, biber, kıvırcık, patlıcan ve salatalık gibi ürünleri yetiştiren çiftçiler, yüksek verim ve kaliteyle büyük memnuniyet yaşadı. Modern seralar sayesinde daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim süreci yakalayan çiftçiler, ürünlerini pazarlarda tüketicilerle buluşturuyor. Seracılık, kırsalda yaşayan üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

175 MODERN SERA DESTEĞİ SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin kırsal kalkınmaya ve bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini vurguladı. 2019’dan bu yana toplam 175 adet yüzde 50 hibeli modern sera ile 1.400 çiftçiye 2.049 top sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

BÜYÜKAKIN’IN ÖNEM VERDİĞİ PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, sıfırdan kurularak teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekarelik modern seralar 4 ayrı özelliğe sahip. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Üreticiler; domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere çok sayıda sebzeyi yılın 12 ayı yetiştirebiliyor.

ZORLU HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI MODERN SERALAR

Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış eski seraların yerine, iki taraflı havalandırmalı, bakımı kolay ve hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştıran demonte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip oluyor. Kurulan seralar; kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemet artırarak üretime katkı sağlıyor.

VERİMİ YÜKSEK VE SAĞLIKLI ÜRÜNLER

Modern seralarda kullanılan sera naylonları 36 aylık kullanım süresine sahip olup, UV + IR (LD) + EVA katkılı ve don riskini azaltıcı özellik taşıyor. Bu naylonlar, hastalık ve zararlıları minimum seviyeye indirerek ilaçlama sayısını azaltıyor ve daha sağlıklı, pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor. Yetkililer, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini ifade etti.

“ÜRETİYORUZ, KAZANIYORUZ”

Kandıra İncecik Mahallesi’nde ikamet eden Serkan Memiş, “Büyükşehir’den daha önce mazot, gübre ve tohum desteği de almıştım. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, onun sayesinde üretiyoruz, kazanıyoruz. Bu destekler olmasa bu seraları yapamazdık, üretim de yapamazdık. Yetiştirdiğimiz ürünler organik, ilaçsız yetiştiriyoruz. Bu seralar sayesinde daha güzel, daha iyi ürün alabildik. Daha çok ürünler yetiştirip satabiliyoruz, daha güzel para kazanıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“DESTEKLERDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Kandıra Bozburun Mahallesi’nden Ferit Yıldız ise, “Seramızda biber, domates, salatalık çeşitlerimiz mevcut. Bu seralarımızı Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu desteklerle kurduk. Desteklerden çok memnunuz. Yüzde 50 hibeli destekler olmasa, seraları kurup üretim yapamazdık. Gübre olsun, arpa olsun, diğer kışlık bitki tohumları olsun, bunlar için de teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Tahir Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“PARAMIZIN YARISI CEBİMİZDE KALDI”

Kandıra’dan genç çiftçi Serdar Memiş, “Tahir Başkanımızın yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun destekleri sayesinde paramızın yarısı cebimizde kaldı. Bu paraları da üretime harcıyoruz. Ürünleri Yarımca ve Körfez pazarında satıyoruz. Buradan gelen paralarla bir sera daha yaptık” dedi.



(Ömer İLGEÇ)