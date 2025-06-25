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Öğrenciler yaya geçidi istedi, Büyükşehir hemen yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin yaya geçidi talebini yerine getirdi. Okula güvenli şekilde ulaşmakta zorluk çektiklerini sosyal medya üzerinden Başkan Büyükakın’a duyuran öğrencilerin bu talepleri kısa sürede karşılık buldu.

Öğrenciler yaya geçidi istedi, Büyükşehir hemen yaptı

25 Haziran 2025 Çarşamba 10:16

 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR HER YERDE

Gebze İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde yer alan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin yaya geçidi talebi kısa sürede karşılık buldu. Gebze İbrahimağa Caddesi ile Şehitler Caddesi kesişimi üzerinde karşıya geçmek isteyen öğrenciler, trafik yoğunluğu nedeniyle okula güvenli şekilde ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, yaya geçidi talep etti. Öğrencilerin bu taleplerini sosyal medya üzerinden Başkan Büyükakın’a duyurmalarının ardından harekete geçen Büyükşehir ekipleri, bölgede öğrencilerin güvenli ulaşımını sağladı.

 

GÜVENLİ ULAŞIM KISA SÜREDE SAĞLANDI

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin her gün kullandıkları hatta güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için Ulaşım Dairesi tarafından yaya geçidi çizgileri çekildi. Yaya geçidinin yapıldığı bölgede sinyalize kavşak iyileştirmesinin yanında çöp konteynerleri ise kaldırılarak çevre düzenlenmesi tamamlandı. 3 gün içerisinde tamamlanan yaya geçidi ile öğrencilerin güvenli ulaşımı sağlanmış oldu. Başkan Büyükakın, çocukların taleplerine önem verdiklerini ve kent genelinde güvenli ulaşım için çalışmaların süreceğini belirtti.

(Erkan ERENLER)

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