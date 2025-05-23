“Okuyan Şehir Kulübü” Kocaelilileri kitapla buluşturuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Okuyan Şehir Kulübü Projesi” oluşturulan okuma grupları aracılığıyla katılımcıları kitapla buluşturmaya devam ediyor. Proje; kursiyerler, aile bireyleri ve gönüllü personelin katılımıyla kitap okuma ve analiz çalışmaları gerçekleştirerek okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

62 GRUPTA 682 KİTAPSEVER YER ALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Okuyan Şehir Kulübü Projesi’nde” 62 grupta 682 kitapsever yer alıyor. Şubat, Mart ve Nisan döneminde her ay farklı kitabı okuyarak tahlil eden kulüp üyeleri, 3 aylık dönem sonunda tüm okuma grupları ile birlikte sezonun finalini yaparak yeni dönem hazırlıklarına başlayacak.

KİTAP TAHLİLİ OLDUKÇA KEYİFLİ OLDU

Bu kapsamda Gebze Osman Hamdi Bey KO-MEK kursiyerlerinden oluşan okuma grubunun katılımıyla bir kitap tahlili programı düzenlendi. Programda, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren Adam” adlı eseri ele alındı. Zehra Demirci’nin grup liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, kitapla ilgili düşüncelerini paylaşarak, eserin ana temaları, karakter yapısı ve sembolik anlatımı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“TAHLİL YETENEĞİMİZİ GELİŞTİRDİK”

Etkinliğe katılan Okuyan Şehir Gebze Kulübü Lideri Zehra Demirci, “Bu tür programlar sayesinde kitapları sadece okumakla kalmıyor, derinlemesine düşünme ve farklı bakış açıları kazanma fırsatı buluyoruz. Tahlil yeteneğimizi geliştirdiğimiz bu tür etkinliklerde arkadaşlarımızdan farklı fikirler öğrenerek kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz” dedi.

“FARKLI YORUMLAR ZENGİNLİK KATIYOR”

Bir diğer katılımcı Selamı Karaca ise, “Emekli olduktan sonra KO-MEK ile tanıştım. Ben bugüne kadar hep tarihi kitaplar okuyordum. Şimdilerde roman okuyarak bilgilerimi pekiştiriyorum. Kitap kulübü sayesinde burada tahlil yaparak farklı fikirler ediniyoruz. Gül Yetiştiren Adam iç dünyamıza ayna tutan bir eser. Kitap üzerine konuşmak, farklı yorumları duymak çok zenginleştirici oluyor” şeklinde konuştu.

“HEM KİTAPLARIM HEM DE DOSTLARIM ARTTI”

Katılımcılardan Hacer Alioğlu Yakuti ise, “Okuyan Şehir Kulübü’nde olmaktan dolayı mutluyum. Çocukluğumdan beri kitaplar benim arkadaşım olmuştur. Okuma grubuna katıldığım günden beri kitaplara olan ilgim arttı. Kulüp aynı zamanda yeni dostlukların da kurulduğu çok değerli bir ortam” ifadelerini kullandı.

OKUYAN ŞEHİR KULÜBÜ SOSYAL ÖĞRENME SAĞLIYOR

“Okuyan Şehir Kulübü Projesi”, yalnızca kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda düşünsel gelişimi, kültürel birikimi ve nesiller arası değer aktarımını da teşvik eden bir sosyal öğrenme zemini sunuyor.



(Ömer İLGEÇ)