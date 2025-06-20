Okuyan Şehir Kulübü’nden edebiyat dolu final

KİTAP TAHLİL BULUŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Okuyan Şehir Kulübü, 2025 yılının ilk dönemini Aytepe Diriliş Gençlik Kampı’nda düzenlenen coşkulu ve anlam yüklü etkinlikle tamamladı. Yoğun katılımla gerçekleşen final programı, edebiyatın birleştirici gücüyle unutulmaz anlara sahne oldu. Mart ayında başlayan Okuyan Şehir Kulübü’nün ilk döneminde, katılımcılar her ay klasikleşmiş bir eseri okuyarak edebi bir yolculuğa çıktı. Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Ahmet Hamdi Tanpınar) ve Gül Yetiştiren Adam (Rasim Özdenören) kitapları üzerinden yürütülen okumalar, grup liderlerinin rehberliğinde düzenlenen kitap tahlil buluşmaları ile zenginleştirildi. Bu buluşmalar hem bireysel hem de toplu düşünsel gelişimi destekleyen verimli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

FİNAL PROGRAMINDA ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

Final etkinliği sadece bir kapanış değil, aynı zamanda bir kutlama ve paylaşım alanı oldu. Katılımcılar, dönem boyunca kazandıkları birikimleri paylaşarak öğrenim süreçlerini pekiştirdi; birbirlerinden yeni bakış açıları edinme fırsatı buldu. Grup içi kitap değerlendirmeleri, interaktif sohbetler ve geri bildirim oturumları günün ruhunu en iyi şekilde yansıttı.

TARIK TUFAN’DAN İLHAM VEREN SÖYLEŞİ

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, sevilen yazar Tarık Tufan ile gerçekleştirilen söyleşi oldu. “Her Kitap Bir Dost, Her Satır Bir Hikâye” başlığıyla düzenlenen bu özel oturumda, yazar; okunan eserler üzerinden hayat, edebiyat ve insan ilişkileri üzerine derinlikli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar söyleşi boyunca Tarık Tufan’a sorular yönelterek bire bir etkileşim kurma şansı yakaladı. Program sonunda, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, yazara el emeği bir tablo hediye ederek bu özel buluşmayı ölümsüzleştirdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE, ETKİNLİK DOLU BİR GÜN

Final günü, edebiyatın yanı sıra doğa ve eğlenceyle de renklendi. Katılımcılar, Diriliş Kampı’nın doğal atmosferinde düzenlenen açık hava etkinliklerinde doyasıya vakit geçirdi. Masa tenisi, ok atma, voleybol ve doğa yürüyüşü gibi fiziksel aktivitelerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, kulüp üyeleriyle projeyi değerlendirerek bire bir sohbet etti.

FLASH MOB VE HORONLA GELEN SÜRPRİZLER

Günün en coşkulu anlarından biri, Okuyan Şehir Kulübü şarkısı eşliğinde sahnelenen flash mob gösterisi oldu. Önceden hazırlanan bu sürpriz performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve etkinliğe eğlenceli bir dinamizm kattı. Finalin son bölümünde sahne alan horon ekibi ise katılımcıları Karadeniz ritimleriyle buluşturdu. Kulüp üyeleri, el ele vererek horon oynadı; müzik, dans ve gülümsemeyle günü noktaladı.

KİTAPLA KURULAN GÖNÜL BAĞI

Okuyan Şehir Kulübü, yalnızca bir okuma grubu değil; aynı zamanda düşünce paylaşımına dayalı bir dostluk platformu olduğunu bu etkinlikle bir kez daha gösterdi. Katılımcılar, kitaplar aracılığıyla hem birbirlerini daha yakından tanıdı hem de birlikte düşünmenin ve öğrenmenin değerini yaşadı. Finalde, projeye emek verenlere duyulan minnettarlık dile getirilirken, yeni dönem heyecanı da şimdiden hissedildi.



(Ömer İLGEÇ)