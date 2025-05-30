Olası afetlere karşı hazırlıklar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların afet öncesinde ve afet anında alabilecekleri hayat kurtarıcı önlemler, afet sonrasında uygulanacak doğru müdahaleler ve doğru davranış şekilleri hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında Kandıra ilçesinde yüzlerce kişiye afet bilinci aşıladı.

DAHA DİRENÇLİ, DAHA GÜVENLİ KOCAELİ

Kocaeli’nin daha dirençli, daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinde afet bilincinin oluşması için de eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” ile olası afetlere karşı ciddi hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini oluşturuyor. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında Kandıra’da iki günlük eğitim gerçekleştirildi.

EĞİTİME KANDIRALILARDAN YOĞUN İLGİ

Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, Kandıra’da farklı mahallerde bulunan kanaat önderleri, muhtarlar, öğretmenler, imamlar ve mahalle halkı gönüllüleri katıldı.

“TOPLUM BİLİNCİ OLUŞTURMALIYIZ”

Programın açılış konuşmasını yapan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, “Afetlere karşı tüm toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Kandıra’dan önce 8 ilçemizde bu eğitimleri verdik. Bu tür eğitimler toplum için önemli bir farkındalık projesidir. Bu eğitimler mahalle bazında temel afet eğitimi bilinci kazandırmak için önemli bir seferberliktir” ifadesini kullandı.

“AFET BİLİNCİNİ ARTTIRMALIYIZ”

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ise yaptığı konuşmada, “Afet denince aklımıza hep deprem geliyor. Fakat yangınlar, seller de birer afettir. Deprem konusunda Kandıra olarak biraz şanslıyız. Zeminimiz fay hatlarına uzak. Ama bu bizi deprem gerçeğinden uzaklaştıramaz. Şehir olarak afet bilincimizi arttırmalıyız. İlçemizde Karadeniz’e akan çok dere var. İSU ve DSİ ile birlikte bu derelerde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORUZ”

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yarar ise, “Afetler Türkiye’nin bitmeyen gündemi. Afet bizim ülkemizde sadece depremlerle anılsa da aslında doğa olaylarının sonucunda da afetler yaşanabiliyor. Yöneticiler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. İlçe Afet Müdahale planlarımızı oluşturduk. Bugünse afet sonrası için değil, afete hazırlık için toplandık. Bir afet bilinci oluşturmalıyız” açıklamasında bulundu.

EĞİTİMDE BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından “Afetler Karşısında Dirençli Toplum”, AFAD Eğitmeni Hüseyin Çakırca tarafından “Afet Bilinci”, Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ise “Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” konu başlıkları ele alındı.

SAHA UYGULAMA GEZİSİ YAPILDI

“Afet Zararlarının Azaltılması ve Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi” konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan sunumunun ardından yaklaşık 250 mahalle gönüllüsü ile sahaya çıkarak, “Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi Uygulaması” gerçekleştirildi. Yeşilyurt Mahallesi’nde evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde görünür yapısal kusurları tespit etti.

GÖRDÜKLERİ RİSKLERİ ANALİZ ETTİLER

Binaların dış cephelerinde bulunan ve olası deprem esnasında düşüp zarar verebilecek parçaların binadan azaltılması ve indirilmesi noktasında bilinçlenen mahalle gönüllüleri, sahada verilen eğitim ile binalarda gördükleri riskleri analiz etme imkânı da buldu. Depreme karşı yapısal risklerin azaltılması noktasında gördükleri eksiklikleri not alan katılımcılar, “Güvenli Yaşam Odası’nda” ise eşya sabitleme ile ilgili uygulamalı eğitimler aldı.

GÜVENLİ YAŞAM ODASI’NDA UYGULAMA

Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim projesinde “Güvenli Yaşam Odası’nı” tanıttı. Katılımcılar, ilgili eğitmen tarafından eşya sabitlemeye yönelik hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilinçlendirildi. Bu kapsamda AFAD gönüllüsü vatandaşlar, Güvenli Yaşam Odası’nda eşyaların nasıl duvarlara monte edildiğini öğrenmiş oldu.

İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Eğitimlerin ikinci gününde ise katılımcılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitmeni Neslihan Genç tarafından ilk yardım eğitimi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden İlknur Erdoğan tarafından ise katılımcılara yangın eğitimi verildi.



(Erkan ERENLER)