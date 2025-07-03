Ormanya ve Kuzuyayla’da doğayla iç içe yaz programı başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Ormanya ve Kuzuyayla’da doğa tutkunları için dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Temmuz ayında gerçekleşecek ücretsiz etkinliklere tüm Kocaelililer davetli.

DOĞAYI KEŞFETME FIRSATI SUNACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için Temmuz ayında dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı. Ormanya ve Kuzuyayla’da gerçekleştirilecek etkinliklerde her yaş grubuna hitap eden ücretsiz programlar doğaseverlerle buluşacak. Dağ bisikletinden flora gözlemine, gece yürüyüşlerinden çocuklara özel orman okuluna kadar pek çok etkinlik katılımcılara doğayı keşfetme fırsatı sunacak.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 4 Temmuz Cuma günü (yarın) başlayacak etkinlikler, her hafta doğa ile iç içe olma imkanı tanıyacak. Dağ bisikleti turları, gece yürüyüşleri, flora ve kuş gözlemleri ile farklı yaş gruplarına hitap eden programlar, ziyaretçileri doğanın kalbine davet ediyor. Ayrıca çocuklar için özel olarak hazırlanan "Orman Okulu" ile minikler eğlenerek öğreniyor. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

KUZUYAYLA’DA DOĞA İLE BULUŞMA

Temmuz ayı boyunca her cumartesi günü Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda farklı konseptlerde etkinlikler düzenlenecek. 5 Temmuz'da başlayacak programda, Türsay, flora gözlemi ve rehber eşliğinde doğa yürüyüşleri yer alıyor. Katılımcılar, açık hava atmosferinde huzur dolu bir gün geçirirken doğa hakkında bilinçlenme fırsatı da yakalayacak.

DOĞA MERAKLILARI İÇİN BİLİMSEL GÖZLEMLER

Ormanya ve Kuzuyayla’da düzenlenecek flora ve kuş gözlem turları, katılımcılara doğayı yakından tanıma şansı sunacak. Uzman rehberler eşliğinde yapılan gözlemlerle bölgedeki bitki örtüsü ve kuş çeşitliliği hakkında bilgiler paylaşılacak. Etkinlikler, özellikle doğaseverler ve meraklıları için büyük ilgi çekiyor.

HER YAŞA UYGUN ETKİNLİKLER VAR

Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenirken, yaş gruplarına göre planlanan programlar sayesinde herkes doğada keyifli vakit geçirebilecek. 18 yaş üzeri katılımcılara yönelik cumartesi sabah koşuları ve çocuklara özel orman okulu eğitimleri gibi geniş bir yelpazede etkinlikler yer alıyor. Detaylı bilgi Ormanya için 0262 331 66 11, Kuzuyayla için 0533 526 80 80 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.









(Erkan ERENLER)



