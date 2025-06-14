Ormanya’da yaz hazırlıkları tamam

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde sürdürülebilirlik ve konfor odağında yenilenen Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 2025 yaz sezonuna ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

TUVALET ALTYAPISI ÜÇ KAT ARTIRILDI

Ziyaretçilerin en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biri olan tuvalet altyapısı, yoğunluk kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için baştan sona yenilendi. Kadın, erkek ve engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlanan yeni tuvalet üniteleri ve genişletilen mevcut yapılarla toplam tuvalet kapasitesi üç katına çıkarıldı. Modern, hijyenik ve erişilebilir tuvaletler, Ormanya ziyaretçilerine konforlu bir deneyim sunuyor.

YENİLENEN YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Ormanya’nın ormanlık alanında doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için parkur ve yönlendirme levhaları güncellendi. Ziyaretçilerin kolayca yön bulmasını sağlayan levhalar, güvenli ve rahat bir gezi imkânı sunuyor. Ayrıca piknik ve oyun alanlarındaki güvenlik önlemleri artırıldı, dinlenme alanları ise ailelerin ve çocukların rahatça vakit geçirebileceği şekilde genişletildi.

ÇEVRE DOSTU PLANLAMA

Ormanya’daki tüm iyileştirmeler, doğal yaşam alanlarına zarar vermeden ve çevreyle uyumlu bir planlama anlayışıyla gerçekleştirildi. Park, sürdürülebilir turizm anlayışına örnek teşkil ederken, ziyaretçilere hem doğayı koruma bilinci kazandırıyor hem de huzurlu bir ortam sunuyor.

ZİYARET SAATLERİ VE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Yaz boyunca Pazartesi günleri hariç haftanın her günü sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ormanya, şehir merkezine sadece 40 dakikalık mesafede doğayla baş başa kalmak isteyen herkesi bekliyor. Geniş yeşil alanları, zengin ekosistemi ve doğa dostu düzenlemeleriyle Ormanya, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası sunuyor.

DOĞA TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Ziyaretçilerine sunduğu tematik alanlar, çocuk dostu etkinlikleri ve çevreyle uyumlu yapısıyla örnek bir doğa parkı olan Ormanya, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen konukların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Her yaş grubuna hitap eden yapısıyla Ormanya, bu yaz da doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirmek isteyenleri bekliyor.





(Erkan ERENLER)