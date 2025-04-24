Otobüs ve tramvaylar 23 Nisan’a özel giydirildi

Kocaeli’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşku ve gururla kutlanıyor. UlaşımPark’a ait otobüs ve tramvayların 23 Nisan’a özel olarak giydirilmesi bu mutlu günün anlamına ve önemine bir kez daha vurgu yapıyor.

KOCAELİ’NDE ULAŞIM BUGÜN KIRMIZI-BEYAZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kocaeli’nin dört bir tarafında büyük coşkuyla kutlanıyor. Kent genelinde sokaklar ve caddeler, 23 Nisan’ın önemini yansıtan bayraklar ve afişlerle donatılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylar da özel tasarımlarıyla dikkat çekti. Türk bayrağı motifleriyle 23 Nisan coşkusunu yansıtan otobüs ve tramvaylar, kentte büyük beğeni topladı. 23 Nisan coşkusu sadece otobüs ve tramvaylarda değil, Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği etkinliklere de yansıyor.



(Ömer İLGEÇ)