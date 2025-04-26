Öykülerle Gebze Yarışmasında Ödüller Protokolden

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
YARIŞMADA 300’DEN FAZLA HİKAYEYE HAYAT VERİLDİ
Malumunuz, Gebze; tarihi bir menzil kenti. Yolu doğudan ya da batıdan geçen her bir öykünün, dinlendiği, nefeslendiği, tazelendiği bir kent. İnsana ve onun soylu hikayesine yüzyıllardır mekan olan bir kent. İşte bu düşünce yolculuğu bizleri, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber, öykü yarışması düzenleme fikrine götürdü. ‘’Öykülerle Gebze’’ bu şekilde doğdu. 300’den fazla hikayeye hayat verdi. Gebze’yi vücuda getiren tarihi, kültürel ve sosyal değerleri işledi. Bugün, teşrifleriniz ile düzenlediğimiz törende, dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz.
ÖYKÜLERLE GEBZE KİTABI OKURLA BULUŞACAK
Projemizin anısına hazırladığımız ‘’ Öykülerle Gebze’’ kitabını, Siz değerli misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Ben, kitapta yer alan öyküleri büyük bir keyifle okudum. Çocuklarımızın hayal dünyasına, kelimelerle olan güçlü ilişkisine ise hayran kaldım. Hepsinin yüreğine sağlık. Bu özel proje, Gebze’nin kültür dünyasına yeni bir soluk getirsin. Yeni kıtaların keşfine öncülük etsin. İstifade edeni çok olsun” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise selamlama konuşmasında, Gebze’nin değerleri öne çıkaran öykü yarışmasının tüm katılımcılarını tebrik ederek, dereceye giren eser sahibi öğrencileri de kutladı. Selamlama konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü takdim etti.
(Ömer İLGEÇ)