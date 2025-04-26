Öykülerle Gebze Yarışmasında Ödüller Protokolden

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Öykülerle Gebze Yarışması’nın ödül töreni kent meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Peköz, ilçe protokolü, öğrenciler, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. Yazarlar Abdullah Harmancı, Ayşegül Genç, Naime Erkovan ve Mustafa Uçurum’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin de gerçekleştirildiği ödül töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kentimizi, kıymetli öğrencilerimizin kalemiyle öyküleştirdiğimiz, Öykülerle Gebze Yarışmasının ödül törenine,

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

YARIŞMADA 300’DEN FAZLA HİKAYEYE HAYAT VERİLDİ

Malumunuz, Gebze; tarihi bir menzil kenti. Yolu doğudan ya da batıdan geçen her bir öykünün, dinlendiği, nefeslendiği, tazelendiği bir kent. İnsana ve onun soylu hikayesine yüzyıllardır mekan olan bir kent. İşte bu düşünce yolculuğu bizleri, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber, öykü yarışması düzenleme fikrine götürdü. ‘’Öykülerle Gebze’’ bu şekilde doğdu. 300’den fazla hikayeye hayat verdi. Gebze’yi vücuda getiren tarihi, kültürel ve sosyal değerleri işledi. Bugün, teşrifleriniz ile düzenlediğimiz törende, dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz.

ÖYKÜLERLE GEBZE KİTABI OKURLA BULUŞACAK

Projemizin anısına hazırladığımız ‘’ Öykülerle Gebze’’ kitabını, Siz değerli misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Ben, kitapta yer alan öyküleri büyük bir keyifle okudum. Çocuklarımızın hayal dünyasına, kelimelerle olan güçlü ilişkisine ise hayran kaldım. Hepsinin yüreğine sağlık. Bu özel proje, Gebze’nin kültür dünyasına yeni bir soluk getirsin. Yeni kıtaların keşfine öncülük etsin. İstifade edeni çok olsun” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise selamlama konuşmasında, Gebze’nin değerleri öne çıkaran öykü yarışmasının tüm katılımcılarını tebrik ederek, dereceye giren eser sahibi öğrencileri de kutladı. Selamlama konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü takdim etti.



(Ömer İLGEÇ)