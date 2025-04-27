Özel Yeni Atlas Okulları İkinci Şubesini Eskihisar’da Açtı

Yeni şubenin açılış töreni, bölge protokolü, eğitim camiası, sivil toplum kuruluşları, öğrenci velileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Törene; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak Yıldırım, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Peköz, birçok STK temsilcisi, okul müdürleri ve eğitimciler iştirak etti.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ YAPILDI

Açılışta ilk olarak okulun halk oyunları ekibi sahne aldı. Renkli ve coşkulu gösteri, davetlilerden büyük alkış aldı. Gösterinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

FUAT AKYEL: “BU OKUL BİR BİNA DEĞİL, BİR VİZYONUN İFADESİDİR”

Kurucu Fuat Akyel yaptığı konuşmada, eğitime verdikleri değerin bir simgesi olarak bu yatırımı gerçekleştirdiklerini vurguladı. “1997 yılında Gebze’de başladığımız bu eğitim serüveninde bugün geldiğimiz nokta bizim için büyük bir gurur. Bugün burada açtığımız okul, sadece beton ve çimentodan oluşan bir yapı değil. Burası; Osman Hamdi Bey gibi sanatçılar, Anibal gibi komutanlar, Fatih Sultan Mehmet’in torunları olacak gençleri yetiştireceğimiz bir ilim yuvası olacak” dedi.

Eskihisar’ın tarihi kimliğine de değinen Akyel, “Fatih Sultan Mehmet’in otağının hemen yanı başında, bu toprakların ruhuna uygun bir nesil yetiştirme hedefindeyiz. Önce insan, önce yurttaş anlayışıyla, çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Akyel, okulun teknik özelliklerine de değinerek şunları söyledi:

“Yeni şubemizle birlikte kurumumuzun toplam kapasitesi 25 sınıfa ulaştı. Donatı alanları ve laboratuvarlarla birlikte toplam 32 birimden oluşan bir yapı inşa ettik. Yaklaşık 380 öğrenciye hitap edebilecek bir kapasiteye sahibiz. Bu yatırımı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

“EĞİTİM YATIRIMLARI, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR”

Törende konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Peköz ise, Özel Yeni Atlas Okulları’nın ikinci şubesinin Gebze’ye kazandırılmasının çok değerli olduğunu belirtti.

“Bugün burada çok ciddi ve kıymetli bir eğitim yatırımının açılışına tanıklık ediyoruz. Özel eğitim kurumlarının taşın altına elini koyması, kamu eğitimine büyük katkı sağlar. Bu vizyoner yaklaşımlar için yatırımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Peköz, geleceğin inşasında eğitimin rolüne vurgu yaparak, “Biz, geçmişini bilen, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir gençlik istiyoruz. Sorumluluk bilincine sahip, ülkesine değer katan bireyler yetiştirmek hepimizin ortak hedefi” ifadelerini kullandı.

“BU ÇOCUKLAR GELECEĞİN MİMARLARI OLACAK”

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ise yaptığı konuşmada okulun açılışını tebrik ederek, “Bu güzel eğitim kurumunun, ülkemize hizmet edecek çocuklarımızı yetiştireceğine inancımız tam. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

SOBA; EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba da konuşmasında, eğitime verdikleri önemin altını çizerek, “Kocaeli genelinde gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Özel sektörün yaptığı bu tür nitelikli yatırımlar, eğitimin kalitesini artırıyor. Bu değerli eğitim kurumunun açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kurumun yöneticilerine ve eğitim kadrosuna başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

DAVETLİLER OKULU GEZDİ

Protokol konuşmalarının ardından açılışa katılan misafirler, okulun sınıflarını, laboratuvarlarını ve sosyal alanlarını gezdi. Modern eğitim yaklaşımlarına uygun olarak tasarlanan okul binası, donanımıyla da dikkat çekti.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM VERİLECEK

Yeni şubede, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilere eğitim verilecek. Kurum, akademik başarının yanı sıra değerler eğitimi, sanat ve spor alanlarında da öğrencilerini desteklemeyi hedefliyor.