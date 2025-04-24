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Özel Yeni Atlas Okulları’nın İkinci Şubesi Eskihisar’da Açılıyor

Gebzelilerin yakından tanıdığı eğitimci Fuat Akyel’in kuruculuğunu yaptığı Özel Yeni Atlas Okulları, büyümeye devam ediyor.

Özel Yeni Atlas Okulları'nın İkinci Şubesi Eskihisar'da Açılıyor

24 Nisan 2025 Perşembe 10:35

Eğitimde kaliteyi ilke edinen kurum, ikinci şubesini Eskihisar’da hizmete açıyor. Yeni şubede okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilere eğitim verilecek.

Açılış töreni, 26 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Eğitim camiasından isimlerin ve çok sayıda davetlinin katılması beklenen etkinlikte, okulun vizyonu ve hedefleri de paylaşılacak.

Kurucu Fuat Akyel, açılışa tüm Gebzelileri davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Eğitime olan inancımızla çıktığımız bu yolda, Özel Yeni Atlas Okulları’nın ikinci şubesini Eskihisar’da açmanın heyecanını yaşıyoruz. Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde eğitim verecek olan yeni şubemizin açılışını, siz değerli dostlarımızla birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyacağız. 26 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleşecek açılış törenimize tüm Gebzelileri ve eğitim gönüllülerini bekliyoruz.”dedi.

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