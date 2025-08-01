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Perşembe Pazarı'nda Büyükakın'a yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Tezgahları tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Büyükakın hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Perşembe Pazarı'nda Büyükakın'a yoğun ilgi

01 Ağustos 2025 Cuma 09:45

 KAHVALTI YAPTI, SORUNLARI DİNLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, belirli aralıklarla esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor. Başkan Büyükakın bu kez İzmit'teki pazar esnafı ile bir buluşma düzenledi. Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar'ın organize ettiği program, Doğu Kışla Pazar Alanı'ndaki oda binasında gerçekleşti. Programa Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile çok sayıda pazar esnafı katıldı.

 

ESNAF DESTEKLERDEN ÇOK MEMNUN

Başkan Tahir Büyükakın esnafla kahvaltı yaptıktan sonra Perşembe Pazarı'nı gezdi. Pazarcılara bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükakın hem esnafın hem de alışverişe gelen vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Tezgahları tek tek gezen Büyükakın'a esnaf sorunlarını anlatırken, Başkan çözüm için gerekenin yapılacağını söyledi. Pazarcılar özellikle tarımsal üretimin artırılması için büyük destekler veren Başkan Tahir Büyükakın'ın bu alandaki projelerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.

(Erkan ERENLER)

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