Polis ve jandarmanın yeni nesil ekipmanları gençleri hayran bıraktı

Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'na (MARMARAKAF) çok sayıda vatandaş katıldı. Özellikle öğrenciler, fuarda sergilenen polis ve jandarma ekiplerinin son teknolojik cihazlarına hayran kaldı. UMKE ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen fuar, 14 üniversitenin paydaşlığında düzenlendi. Açılışı yapılan fuarda yüzlerce firma stant kurarak tanıtım yaptı. Birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği organizasyonda öğrenciler hem eğlendi hem de iş imkanları hakkında bilgi sahibi oldu.

AFAD, UMKE, JAK, narkotik, olay yeri inceleme ve birçok birimin katıldığı fuarda, öğrenciler çeşitli alanlarda deneyim kazanma fırsatı buldu. Polis ve jandarma ekiplerinin son teknolojiyle donatılmış cihazlarını da inceleyen gençler, teknolojik gelişmelere yakından tanıklık etti.

Ayrıca, fuar alanında UMKE ekipleri tarafından yapılan tatbikatta, yanan iki kişi başarıyla kurtarıldı. Etrafı saran kalabalık, yaşananları bir an gerçek sandı.

"Tamamen deprem odaklıyız"

Deprem için kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibinde görev alan Ömer Can Kilci, "Emniyetimizin yeni açtığı bir birimiz. AFAD ekiplerinin bizi yönlendirdiği noktaya giderek çalışmalarımıza başlarız. Ses dinleme cihazları ile afetzedenin nerede olduğunu belirleriz. Beton kesme aletlerimiz, kırma ve delme aletlerle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kameralarımızla enkaz zedenin nerede ve ne durumda olduğunu öğrenebiliyoruz. Tamamen deprem odaklıyız ama diğer aynı zamanda diğer arama ve kurtarma çalışmalarında da dahil olamaya çalışıyoruz. Son teknolojik cihazları kullanıyoruz" dedi.

"Gururumuz"

SAR'ın kurduğu stantta silahları inceleyen üniversite öğrencisi Ahmet Aydın, "Silahlarla pek aram yok ama böyle bir fırsatı değerlendirip ürünleri incelemek istedim. Sar; yerli gururumuz olan bir marka. Sarsılmaz dünya markası" şeklinde konuştu.

Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman ise "İlk yardım ve acil durumun önemini anlatıyoruz. Bu durumun önemli olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda deprem yaşadık. Deprem, nasıl yöneteceğimizi, nasıl bir süreç uygulayacağımızı vatandaşlarımıza aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA