Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi sağlık destek hizmetleri kapsamında da Türkiye’ye örnek oluyor. Bu kapsamda “Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi (PROBES) kapsamında Büyükşehir ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile probiyotik ürünler için Ar-Ge çalışması başlatıldı.

PROBİYOTİK ÜRÜNLER İÇİN AR-GE ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onların tüm imkânlardan eşit yararlanmasını sağlamak için yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye rol model olmaya devam ediyor. Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla hayata geçirilen PROBES projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile probiyotik ürünler için Ar-Ge çalışması başlatıldı. Bu doğrultuda aileler ile eğitim toplantısı Antikkapı’da gerçekleştirildi.

AKADEMİSYENLER ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen proje toplantısında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şaban Tekin, Doç. Dr. İsmail Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Köprülü, Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi ve Bekir Çakıcı ailelere bilgi verdi. Otizm Spektrum Bozukluğu tanısında beslenmenin önemine dikkat çeken akademisyenler, proje amacının çocuklara uygun beslenme alışkanlığı sağlayarak bağırsakların düzenlenmesi olduğunu vurguladı. 10 yaş altındaki çocuklarla gerçekleştirilecek projede beslenme takibini üniversite üstlendi.

MİKROBİYON TESTİ UYGULANACAK

Eğitim toplantısı sonrası süreç hakkında bilgilendirilen ailelere ortalama 1 yıl sürecek olan proje için mikrobiyon test kiti dağıtıldı. Ailelerden alınacak test kitleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından detaylı olarak incelenecek ve böylece süreç içinde otizmli çocukların durumları bireysel olarak değerlendirilebilecek. Proje boyunca Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından takip edilecek olan aileler, hizmetten ücretsiz olarak ekonomik koşullarına bakılmaksızın faydalanabilecek.

SAHA TESPİT ÇALIŞMALARI BÜYÜKŞEHİR’DEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projede yer alabilecek ailelerin tespiti için saha çalışmalarını büyük titizlikle yürütüyor. Bireylerin tespiti ve bilgilendirmelerin yapılmasını üstlenen Büyükşehir, 27 ailenin katılımına destek oldu. Uygun görülen ailelere gerekli testlerin ulaştırılmasını ücretsiz bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de sağlıklı iletişimin kurulmasını sağlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje, Kocaeli’nde “Otizm Spektrum Bozukluğu” ile mücadele eden ailelere destek olmaya devam ediyor.

PROBES NEDİR?

Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi olan PROBES, Kocaeli’nde Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlaması için planlanan bir projedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında probiyotik ürünler için AR-GE çalışması yapılıyor ve Büyükşehir tarafından yürütülen saha çalışması ile otizm tanılı bireyler tespit ediliyor.



(Ömer İLGEÇ)