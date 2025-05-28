banner1149
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Prof. Dr. Ökten, Kocaeli’nde müzeciliği anlattı

Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında Prof. Dr. Sadettin Ökten’i ağırladı. SEKA Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen programda konuşan Ökten, “İnsanlar müzeleri farklı zamanlarda gezmeli. Çünkü insan farkı fark eder” dedi.

Prof. Dr. Ökten, Kocaeli'nde müzeciliği anlattı

28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:38

 ÖKTEN’İN SÖYLEŞİSİNE BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında önemli bir yazarı misafir etti. Müzeleri tanıtmaya yönelik etkinlik kapsamında Yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, okurlarıyla buluştu. SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

 

“İNSANLAR MÜZELERİ GEZMELİ”

Prof. Dr. Ökten, “Medeniyet ve Müze, Müzecilik” konulu söyleşide şehir, müze, medeniyet ve insan ilişkisi üzerine düşüncelerini okuyucularıyla paylaştı. Müzelerin kültürel süreklilikteki yeri hakkında bilgi veren Ökten, “Çok güzel bir sanayi müzesindeyim. Mühendis olarak heyecanlandım. Önemli bir çalışma olmuş. Etrafımız anılarla dolu. Bugünkü konumuz müze ve medeniyet. Müzeye giden kendinde bir farkındalık görür. Müzeye birkaç kez gidince bu farkındalık bilinç kazanıyor. Toplum bireylerden oluşuyor. Bireylerin müzelere gitmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

 

“FARKLILIK İNSAN İÇİN ÖNEMLİDİR”

Müzelerin ziyaret edilmesinin bir toplum bilinci oluşturduğunu belirten Ökten, “Hayat bir akıştır. Biz bu akış içerisinde giden zamanda farklı eserleri görüyoruz. Eser sabit ama biz değişiyoruz. Bu değişimlerde eserin farklı zeminlerini görüyoruz. Müze sabittir. Siz farklı dönemlerde bu müzeye gittiğinizde farklı şeyler görürsünüz. Aynı müzeye farklı zamanlarda gidilmesi bilgi, görgü ve deneyim konusunda sizi değiştiriyor. Mümkünse farklı bir memleketteki müzeleri gezmeli. Çünkü bu farklılık insan için önemlidir” açıklamasında bulundu.

 

“OBJELER BİLGİYİ TETİKLER”

Müzedeki obje ile başlayan bir yolculuk olduğunu belirten Prof. Dr. Ökten, “Bu yolculuğun devamı size bağlı. Topkapı sarayında padişahların kaftanları var. Bir yaşanmışlıkları var ve şuan müzede sahneleniyor. Bu objeler görgüyle birlikte objenin hayattaki kullanımı konusunda bilgi almayı tetikliyor. Görgünün insanda önemli bir yeri var. İnsanın insan ile olan ilişkisi bir görgü meselesidir. Bu devamında ise tecrübeyi getiriyor” dedi.

 

‘’BİR ZAMAN YOLCULUĞU GİBİ’’

“Şuan içinde bulunduğumuz mekân benim için farklı, sizler için farklı. Siz içerisinde makineler görüyorsunuz” diyen Ökten, “Ben ise mühendislikten gelen bir deneyimi ve 30 yılı görüyorum. Müze özel bir mekân. Bu mekânda geçirilen zaman özel bir zamandır. Bir zaman yolculuğu gibi. Mekân zamanında kuruldu, insanlar burada çalıştı, şimdi ise o insanlar yok ama burada yaşanmışlık var. Bu insanlar yok ama bu yaşanmışlığa şahit olmuş mekân ve objeler görüyoruz” dedi. Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Prof. Dr. Sadettin Ökten’e çiçek ve tablo hediye etti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YRP DEN GAZETEMİZE ZİYARET YRP DEN GAZETEMİZE ZİYARET
VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜNDE FADİME HALAMI RAHMET MİNNET VE SEVGİ İLE ANIYORUM VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜNDE FADİME HALAMI RAHMET...
Taş Kırma Tesisi genç mühendisleri ağırladı Taş Kırma Tesisi genç mühendisleri ağırladı
Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli sera desteği Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli sera desteği
“Atığını Getir, Kahveni Götür” “Atığını Getir, Kahveni Götür”
TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

YRP DEN GAZETEMİZE ZİYARET
YENİDEN REFAH PARTİSİ KOCAELİ İL BAŞKANI GAZETEMİZİ ZİYARET EDEREK CANLI YAYIN DA İL KONGRESİ HAKKINDA...

Haberi Oku