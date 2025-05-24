Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Başkan Büyükakın’a teşekkür

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’nın İzmit’teki uygulama merkezlerinden biri olan Akasya’yı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, proje ve çalışmalar için Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

SAĞLIKLI YAŞAM VURGUSU

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmet verdiği Anne Şehir Merkezi Akasya’yı ziyaret etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da eşlik ettiği ziyarette, Bakan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında merkezdeki kadınlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

“Sağlıklı kalmak, bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi olması lazım. Biz sadece Sağlık Bakanlığı olarak değil, bütün toplum, bütün yerel kuruluşlar, belediye başkanlarımız, bu konuda çaba harcamamız gerekiyor. Kilo, bağımlılık, hareketsizlik konusunda sorunlarımız var. Toplum olarak bunun üstesinden gelmemiz için hep beraber çalışmamız lazım. Ben özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Beye çok teşekkür ediyorum. Örnek olmuş, burada çok güzel bir sağlıklı yaşam merkezi yapmışlar. Annelerin hakkı ödenmez, sizlerin hakkı ödenmez. Çocuklarımız sizler sayesinde daha iyi yetişecek.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİ

Ziyaretin ardından Bakan Memişoğlu, Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın ile birlikte merkezi gezerek kadınlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükakın burada başta Dipten Diriliş Projesi başta olmak üzere şehre yapılan hizmetler hakkında bakan Memişoğlu’na bilgi verdi.

PROTOKOL ZİYARETLERE KATILDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun ziyaretlerinde Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayla Ergin yer aldı.



(Ömer İLGEÇ)