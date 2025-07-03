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Sahilde şenlik, denizde yarış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İzmit Körfezi Deniz Festivali, sayısız etkinlik ve yarışmalarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Gölcük Yüzbaşılar Sahili’nde gerçekleşen festival, doğa sevgisi, eğlence ve balıkçılığı bir araya getirdi.

Sahilde şenlik, denizde yarış

03 Temmuz 2025 Perşembe 09:52

 YARIŞMALAR YAPILDI, ÖDÜLLER VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen festival, bu yıl Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü’nün iş birliğiyle Değirmendere Sahili’nde yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar, çeşitli yarışmalarla keyifli vakit geçirdi. Balık yakalama yarışmasında dereceye girenler, olta setleri, madalyalar ve özel hediyelerle ödüllendirildi.

 

DENİZ VE DOĞA BİLİNCİ ÖN PLANDAYDI

Festival kapsamında çevre duyarlılığını artırmaya yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi. “KOMEK Usta Öğreticiler Müzikali” ve “İklim Kahramanları” adlı sahne gösterisi, çevre bilincini ön plana çıkardı. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de festivale katıldı.

 

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival boyunca aileler ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. İklim Kahramanları gösterisi, survivor parkuru, çeşitli stantlar ve atölyelerle deniz ve çevre bilinci katılımcılara aktarıldı. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, sunuculuğunu Alp Kırşan’ın yaptığı survivor parkuru oldu. Katılımcılar parkurda hem yarıştı hem de eğlendi.

 

YARIŞMALARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Sahil boyunca kurulan çocuk oyun alanları, palyaço gösterileri, animasyonlar, yüz boyama ve şekilli balon etkinlikleriyle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca, çocuklar ve gençlere yönelik sportif ve sanatsal yarışmalar, festivale katılanların yoğun ilgisini çekti.

(Erkan ERENLER)

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