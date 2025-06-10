GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sahiller temiz, tatilciler memnun

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca Kandıra sahillerinde görev alarak temizlik çalışmalarını başarıyla yerine getirdi. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam eden temizlik çalışmaları herkesin takdirini topladı.

Sahiller temiz, tatilciler memnun

10 Haziran 2025 Salı 11:20

 YOĞUN MESAİ HARCIYORLAR

Kocaeli’ndeki Mavi Bayraklı plajları yeni sezon öncesinde pırıl pırıl yapan Büyükşehir ekipleri, Kandıra sahillerinde de bayram boyunca görev alarak tatilcilerin temiz, huzurlu ve güvenli ortamda tatillerini yapmalarına yardımcı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar sahil şeridinde çöpleri toplayarak, yoğun bir mesai harcadı.

 

BAYRAM BOYUNCA DEVAM ETTİ

Mavi Bayraklı plajlar, kumsallar ve yürüyüş yollarında biriken çöpler Büyükşehir ekipleri tarafından toplanarak poşetlendi. Sahil boyunca çevre düzenlemesi ve temizliği titizlikle gerçekleştirildi. Yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde Kocaeli sahilleri bayram boyunca hem çevre sağlığı açısından güvenli hale getirildi hem de vatandaşların huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri sağlanmış oldu.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çevrenin temiz olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren tatilciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan sahillerin temizliğine katkı sağlamalarını isteyerek çevre duyarlılığı konusunda hassasiyet göstermeye davet etti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe Teleferik, bayramda ilgi odağı oldu Kartepe Teleferik, bayramda ilgi odağı oldu
Yeni durak cebiyle Kirazlıyalı’da trafik nefes alacak Yeni durak cebiyle Kirazlıyalı’da trafik nefes...
Akıllı duraklara periyodik bakım Akıllı duraklara periyodik bakım
Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda 1. Etap sona doğru Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda 1. Etap sona...
Kabakoz dönüşümünde ilk kazma vuruldu Kabakoz dönüşümünde ilk kazma vuruldu
Bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı Bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe Teleferik, bayramda ilgi odağı oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesiyle 50 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü Kartepe...

Haberi Oku