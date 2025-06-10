Sahiller temiz, tatilciler memnun

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca Kandıra sahillerinde görev alarak temizlik çalışmalarını başarıyla yerine getirdi. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam eden temizlik çalışmaları herkesin takdirini topladı.

YOĞUN MESAİ HARCIYORLAR

Kocaeli’ndeki Mavi Bayraklı plajları yeni sezon öncesinde pırıl pırıl yapan Büyükşehir ekipleri, Kandıra sahillerinde de bayram boyunca görev alarak tatilcilerin temiz, huzurlu ve güvenli ortamda tatillerini yapmalarına yardımcı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar sahil şeridinde çöpleri toplayarak, yoğun bir mesai harcadı.

BAYRAM BOYUNCA DEVAM ETTİ

Mavi Bayraklı plajlar, kumsallar ve yürüyüş yollarında biriken çöpler Büyükşehir ekipleri tarafından toplanarak poşetlendi. Sahil boyunca çevre düzenlemesi ve temizliği titizlikle gerçekleştirildi. Yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde Kocaeli sahilleri bayram boyunca hem çevre sağlığı açısından güvenli hale getirildi hem de vatandaşların huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri sağlanmış oldu.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çevrenin temiz olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren tatilciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan sahillerin temizliğine katkı sağlamalarını isteyerek çevre duyarlılığı konusunda hassasiyet göstermeye davet etti.



(Erkan ERENLER)