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Sahillerde acıya aman vermediler

Her deniz sezonunda daha güçlü ve daha profesyonel çalışma ortaya koyan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bu yıl da vatandaşlar için özveriyle çalışıyor. Ekipler, 21-27 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde 167 kişiyi kurtardı.

Sahillerde acıya aman vermediler

29 Temmuz 2025 Salı 12:02

 KOSKEM EKİPLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaz sezonu boyunca denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 15 Haziran’da göreve başlayan KOSKEM ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında 167 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak, Kocaeli sahillerindeki cankurtaranlık hizmetlerini titizlikle yerine getirdi.

 

BU SEZON KURTARILAN KİŞİ SAYISI 1.102’YE ULAŞTI

9’u Mavi Bayraklı plaj olmak üzere 13 farklı sahil bölgesinde cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM ekipleri, son bir haftada toplam 167 vatandaşı son anda boğulma tehlikesinden kurtardı. Ayrıca 26 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmeti verildi. 15 Haziran’dan bu yana görev yapan ekipler, toplam 1.102 vatandaşı boğulmaktan kurtarmış oldu.

 

SON 1 HAFTADA 167 VATANDAŞ KURTARILDI

KOSKEM ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında Cebeci’de 69, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 54, Miço Kadınlar Plajı’nda 2, Kerpe’de 6, Sarısu’da 4, Seyrek’te 3, Bağırganlı’da 5, Ereğli Kumyalı’da 1, Bayramoğlu’nda 9 ve Darıca’da 11 olmak üzere toplam 167 vatandaşa müdahale etti. Ayrıca KOSKEM ekipleri, görev sahalarında 26 vatandaşa ambulans birimleri ile sağlık hizmeti sundu.

(Ömer İLGEÇ)

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